Previsioni meteo Milano e Lombardia. Agosto finisce con caldo intenso, ma da settembre cambia tutto

Milano – Potrebbero essere, i prossimi, gli ultimi giorni di caldo intenso prima di un auspicato cambio di marcia nel meteo della Lombardia? Secondo i meteorologi, sì. L’anticiclone subtropicale, che ha portato temperature fino ai 35-36 gradi in bassa pianura, dovrebbe vedere affievolire il suo effetto già all’inizio della settimana (e del mese di settembre). Ma prima del progressivo abbassamento delle temperature, ci aspettano ancora diversi giorni di tempo stabile e soleggiato con caldo intenso e piuttosto afoso.

Tra oggi, giovedì 29 agosto, e il weekend le temperature massime supereranno in modo diffuso i 33-34°C con punte di 35-36°C sulle basse pianure. Poi, la svolta (ma non definitiva) in coincidenza con la fine dell’estate meteorologica: tra domenica, lunedì e martedì una saccatura atlantica, in approfondimento sulla Francia, determinerà condizioni più variabili, specie sui rilievi, con una copertura nuvolosa più estesa e temperature massime in calo.

Ecco le previsioni nel dettaglio valide per i prossimi giorni in Lombardia.

Cielo sereno o poco nuvoloso per transito di sottili velature; nel pomeriggio locale aumento della nuvolosità sui rilievi. Precipitazioni: assenti o poco probabili.

Temperature: minime e massime in lieve aumento. In pianura minime tra 20-22 °C, massime tra 32-36 °C.

Zero termico: intorno a 4.400 metri.

Altri fenomeni: Disagio da calore diffusamente forte sulla pianura.

Poco nuvoloso o al più nuvoloso per transito di nuvolosità medio-alta, a tratti più compatta, specie al pomeriggio.

Precipitazioni: assenti, salvo qualche piovasco su Alpi e Prealpi orientali.

Temperature: minime e massime stazionarie. In pianura minime intorno a 21 °C, massime intorno a 34 °C.

Zero termico: intorno a 4.400 metri.

Altri fenomeni: Disagio da calore diffusamente forte sulla pianura.

Fino alla tarda mattinata cielo poco nuvoloso con transito di velature e qualche addensamento, quindi irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, con addensamenti maggiori sui rilievi.

Precipitazioni: probabili rovesci sparsi o temporali tra primo pomeriggio e sera sui rilievi; sulle pianure precipitazioni meno probabili o al più occasionali.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo.

Zero termico: intorno a 4.200 metri.

Venti: in pianura deboli orientali la mattina, in rotazione da nord in serata; in montagna deboli prevalentemente meridionali con locali rinforzi.

Tra poco nuvoloso e nuvoloso con maggiore nuvolosità sui rilievi e sulle zone occidentali dove è più probabile l’innesco di rovesci sparsi o temporali tra la tarda mattina e la sera. Temperature in calo. Venti deboli con locali rinforzi in quota.

Inizialmente poco nuvoloso; irregolare aumento della nuvolosità nel pomeriggio, specie sui rilievi, dove è più probabile l’innesco di rovesci sparsi o temporali; possibile occasionale interessamento anche delle pianure occidentali. Temperature in ulteriore calo, specie le massime. Venti generalmente deboli occidentali con rinforzi in quota da sud su Alpi confinali.