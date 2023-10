Previsioni meteo in Lombardia: arriva la pioggia ma anche la neve. Dove e quando

Che il tempo sia cambiato ce ne siamo accorti uscendo di casa in questi giorni: le temperature hanno registrato un brusco calo nel Nord Italia, rientrando nelle medie stagionali, pur senza precipitazioni copiose e con gradevoli e miti parentesi nelle ore centrali della giornata. Ma le cose stanno per cambiare e in peggio: una vasta perturbazione atlantica si sta infatti avvicinando all'Europa occidentale portando un progressivo peggioramento del tempo.

Instabilità al Nord

Entro la giornata di giovedì 19 ottobre piogge e temporali sparsi interesseranno le regioni settentrionali risultando via via più intensi. Non esclusi entro venerdì' anche locali nubifragi specie sulle regioni di nord-ovest. Il centro-sud sperimenterà invece un temporaneo aumento delle temperature con valori anche 10 gradi sopra media, ma nel weekend il maltempo si estenderà' a tutta la Penisola con piogge, temporali ma anche un generale calo termico.

La tendenza

Un nuovo miglioramento delle condizioni meteo dovrebbe registrarsi con l'inizio della prossima settimana ma l'ultima parte di ottobre potrebbe riservare nuovi impulsi perturbati per l'Italia

Giorno per giorno

Andiamo a consultare le previsioni del Centro Geofisico Prealpino di Varese per scoprire che tempo farà oggi e nei prossimi giorni in Lombardia.

Temperature e piogge previste dal Centro Ceofisico Prealpino

Mercoledì 18 ottobre

Cieli spesso molto nuvolosi con qualche goccia da metà giornata a partire da Pavese e Lomellina, poi piogge via via più probabili soprattutto nel tardo pomeriggio e sera.

Temperature: massima 13/16°C, minima 8/12°C

Giovedì 19 ottobre

Cieli grigi e precipitazioni deboli e intermittenti, in particolare su Alpi e Prealpi, in intensificazione in tarda serata e nella notte. Limite neve sulle Alpi attorno a 2800m.

Temperature: massima 14/17°C, minima 9/13°C

Venerdì 20 ottobre

Cielo coperto con piogge diffuse e localmente abbondanti in modo particolare dalle Alpi all’alta pianura. Nevicate in montagna oltre 2700m. In pianura rinforzi di vento orientale.

Sabato 21 Ottobre

Apertura di maggiori schiarite ma permane residua nuvolosità irregolare specie sulla fascia prealpina e pedemontana che potrà portare a tratti qualche debole pioggia.

Domenica 22 Ottobre

Abbastanza soleggiato con qualche nuvola di passaggio soprattutto la sera. Asciutto o solo qualche debole pioggia.