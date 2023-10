Rovato, vandalizzato il monumento per le vittime delle foibe

Rovato (Brescia) - A Rovato è stato vandalizzato il cippo marmoreo dedicato alle vittime delle foibe e dell’esodo Giuliano-Dalmata eretto nel parco Generale Alberto Dalla Chiesa, inaugurato nel 2022 e realizzato dall’azienda rovatese Grassi Marmi e dalla Scuola d’Arte e Mestieri Ricchino.

A informare la popolazione questa mattina è stata l’amministrazione Comunale, composta da rappresentati civici, di Fratelli d’Italia e della Lega. “Non si tratta purtroppo del primo caso del genere in Italia, altri simili sono avvenuti in passato, spesso in concomitanza con le celebrazioni del Giorno del Ricordo. A Rovato colpisce - dicono dal Municipio- che un gesto tanto vile sia stato messo in atto a poca distanza dell’anniversario della morte efferata e dell’infoibamento della giovane Norma Cossetto (tra il 4 ed il 5 ottobre 1943) e a pochi giorni dell’attacco terroristico ad Israele che ha visto donne e bambine vittime dei più atroci supplizi. Si tratta di un gesto ignobile, sia se compiuto per ragioni 'politiche' sia se si tratti di vandalismo fine a se stesso. L'atto vandalico nei confronti di un simbolo di una pagina di storia così tragica ha indignato parecchi cittadini sui social, dove la foto del monumento danneggiato ha iniziato a circolare”.