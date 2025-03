Antipasto di primavera in Lombardia: la settimana inizia con sole e temperature miti. Ma lo scenario potrebbe cambiare

Milano, 3 marzo 2025 – La settimana inizia con un piacevole anticipo di primavera. L’inizio della primavera meteorologica, infatti, sta coincidendo con una progressiva rimonta anticiclonica sull'Europa centro occidentale, che favorisce condizioni stabili e giornate prevalentemente soleggiate. Per quanto riguarda le temperature, sono in netto rialzo a tutte le quote. In pianura si andrà per i 16, 18 gradi ma resta ampia l’escursione termica diurna con minime comunque frizzanti, vicine allo zero anche in pianura. Lo scenario potrebbe però cambiare nel fine settimana: tra domenica 9 e lunedì 10, sotto l'incalzare di una robusta perturbazione atlantica, il tempo potrebbe cambiare bruscamente, con il ritorno di nubi e piogge.

Ma vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta nei prossimi giorni, con il bollettino meteo di Arpa Lombardia.

Martedì 4 marzo

Stato del cielo: ovunque sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve rialzo.

Zero termico: circa a 2000 metri.

Venti: in pianura e in montagna calmi.

Mercoledì 5 marzo

Sereno ovunque. Precipitazioni assenti. Minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli occidentali in pianura, in rinforzo da sud giovedì sui crinali di confine.