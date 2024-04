Pioggia, freddo e anche neve: oggi la giornata più critica in Lombardia. Ma poi cambia tutto: più 10 gradi in poche ore

Milano – Dalla primavera all’autunno, andata e ritorno (più volte). Dopo il week-end di clima quasi estivo con temperature intorno ai 25 gradi sulla regione l’inizio della nuova settimana è stato nel segno del maltempo: forti temporali, vento e perfino il ritorno della neve. Ma quanto durerà? Per la giornata di oggi, mercoledì 10 aprile, meglio rassegnarsi alla pioggia e alle temperature in netto calo. La sala operativa della Protezione civile ha emesso un’allerta gialla rischio idraulico, rischio temporali e rischio vento forte.

Allerta meteo in Lombardia

Si raccomanda durante il periodo di allerta di non sostare sotto gli alberi nei parchi e nei viali alberati e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante, inoltre, provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento. Ma cosa succederà oggi? E quando si tornerà a un clima più stabile?

L’attesa per la vera primavera non durerà molto. A partire da domani, giovedì 11 aprile, ci sarà un progressiva rimonta anticiclonica che favorirà giornate soleggiate e temperature massime che, in discesa a circa 15°C in pianura mercoledì, saliranno rapidamente attorno a circa 24-26°C nel fine settimana. Insomma: oggi sarà la giornata più critica a livello di meteo. Ma da domani in Lombardia sarà tutto in discesa.

Partiamo dal bollettino meteo di Arpa Lombardia, giorno per giorno (tutti gli aggiornamenti su www.arpalombardia.it)

Previsioni meteo oggi mercoledì 10 aprile (bollettino Arpa Lombardia)

Oggi mercoledì 10 aprile

Stato del cielo: ovunque molto nuvoloso nella notte e al mattino, dal pomeriggio irregolari schiarite sui rilievi alpini e parte prealpini. Precipitazioni: diffuse moderate o localmente forti nella prima parte della giornata, possibili anche a carattere temporalesco e più probabili a est; dal primo pomeriggio in attenuazione sui settori alpini e in cessazione nel tardo pomeriggio, persistenti moderati in pianura, in attenuazione in serata. Neve oltre 1400 metri nella notte, in risalita al mattino. Temperature: minime in lieve calo, massime in sensibile calo. In pianura minime tra 9 e 11 °C, massime tra 12 e 15 °C. Zero termico: a circa 1700 metri al mattino sui rilievi, in rialzo a oltre 2500 metri dal pomeriggio. Venti: in pianura moderati o localmente forti da nord sulla parte occidentale e da est sui settori orientali, in attenuazione verso sera; in montagna moderati o forti da nord.

Domani giovedì 11 aprile

Stato del cielo: da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso in pianura nella notte e sereno altrove, dal mattino ampie schiarite fino a sereno. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. In pianura minime intorno a 10 °C, massime intorno a 23 °C. Zero termico: in risalita a circa 3500 metri nel pomeriggio. Venti: in pianura deboli a tratti moderati occidentali, in montagna deboli