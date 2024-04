Allerta meteo a Milano per vento forte e pioggia: “Non sostare sotto gli alberi e togliere gli oggetti dai balconi”

Dalla mezzanotte di martedì 9 aprile, per le successive 24 ore, Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla per vento forte sul territorio di Milano. Insieme alla pioggia prevista in serata, le improvvise raffiche di vento potrebbero generare un’intensificazione “a carattere di rovescio o temporale”, scrive il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione.

Il Comune di Milano raccomanda alla cittadinanza di non sostare sotto gli alberi nei parchi e nei viali alberati e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante, inoltre, provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento.

Sulla Lombardia, le piogge “saranno più probabili sul Nord-Ovest, Prealpi Centrali ed Alta Pianura in tarda serata, prevalentemente di moderata intensità ma con isolate intensificazioni sui rilievi”. Quota neve oltre 2.000 metri. Anche per tutta la giornata di mercoledì previsto tempo perturbato su tutta la regione.