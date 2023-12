Neve in Pianura padana, anche a Milano? Ecco quando

Milano, 2 dicembre 2023 – Neve in arrivo in Pianura Padana? Era stata annunciata, ma poi le previsioni meteo sono cambiate e ci si è ritrovati solo sotto la pioggia. Ma adesso torna a fasri largo l’ipotesi che qualche fiocco bianco possa scendere a basse quote, città di Milano compresa.

Stando agli esperti meteo, Big Snow potrebbe portare neve nella tarda serata di lunedì 4 e la mattinata di martedì 5 dicembre a causa dell’incontro tra una perturbazione atlantica e l’aria polare in arrivo nel weekend.

Il bollettino meteorologico di Arpa Lombardia parla infatti di “modesto peggioramento con deboli precipitazioni, nevose sino a quote molto basse e localmente anche in pianura dal pomeriggio di lunedì”.

Già domani, domenica 3 dicembre, si registrerà un calo delle temperature, che diventerà ancora più significativo tra lunedì e martedì, quando le temperature minime arriveranno a 0°C e le massime difficilmente supereranno i 4/5°C.