Neve in arrivo in Lombardia (anche a quote basse): la mappa e le previsioni meteo

Milano – Neve in arrivo (e tanta) sul Nord d’Italia. E la Lombardia non farà eccezione. Oggi, mercoledì 28 febbraio, ci sarà una piccola tregua. Ma giovedì 29 febbraio e venerdì 1 marzo giungeranno nuove precipitazioni sospinte dai venti caldi di Scirocco. Le piogge bagneranno nuovamente tutto il nord e la neve scenderà copiosa sulle Alpi a quote però superiori ai 1500-1700 metri. Nel primo weekend di marzo una nuova perturbazione inizierà a colpire il nord con precipitazioni sui settori alpini e prealpini. Domenica 3 marzo, in particolare, il fronte perturbato irromperà sull'Italia con un suo carico di maltempo ed è atteso un nuovo abbondante carico di neve sulle Alpi sopra i 900 metri.

E in Lombardia? Cosa succederà sul fronte neve? Ecco le previsioni per le prossime ore.

Come riportato da Arpa Lombardia oggi persistono condizioni instabili, con piogge diffuse da deboli a moderate e ventilazione in rinforzo dai quadranti orientali in pianura. Per domani ci sarà un passaggio a condizioni progressivamente più stabili per effetto dell'allontanamento del minimo depressionario sul sud Italia, con piogge sparse fino al mattino ma in rapida attenuazione ed esaurimento nel pomeriggio su buona parte della Regione. Dalla serata di giovedì nuove possibili piogge diffuse che insisteranno da deboli a moderate anche per la giornata di venerdì, mentre per il fine settimana una nuova area depressionaria nordatlantica centrata sulla Gran Bretagna e in approfondimento sull'Europa occidentale determinerà condizioni perturbate. Prevista neve oltre 1400 metri.