Previsioni meteo Lombardia, breve pausa ma poi saranno ancora pioggia e neve. Ecco dove e quando

Milano, 28 febbraio 2024 – La pioggia che è mancata per mesi ci accompagnerà ancora nei prossimi giorni. Secondo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara: “fino a giovedì saremo interessati da un vortice ciclonico con perno proprio sui nostri mari. Ulteriori piogge e rovesci, dopo aver interessato copiosamente il Nord, si estenderanno anche al Centrosud, dapprima sul versante tirrenico, Sicilia e Sardegna, ma successivamente concentrandosi sulle regioni adriatiche”.

Tantissima neve

“Negli ultimi giorni è caduta davvero tanta neve sulle Alpi, che ne avevano decisamente bisogno – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – gli accumuli complessivi, del tutto provvisori dal momento che sta ancora nevicando, hanno raggiunto localmente i 70-90 centimetri dai 1200-1400 metri di quota a seconda delle zone (in primis Alpi Orobie e Valchiavenna), mentre dai 1800-2000 metri di altezza si superano anche 1-2 metri di manto nevoso. E non è finita dal momento che probabilmente il prossimo weekend assisteremo a nuove copiose nevicate, in genere dalle quote medie, specie domenica”.

Weekend a tutto maltempo

“Dal prossimo weekend è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione con ulteriori piogge abbondanti inizialmente soprattutto al Nord, ma che successivamente potrebbero estendere la propria influenza anche al Centrosud. Si conferma dunque una lunga fase piovosa che potrebbe accompagnarci almeno fino al 4-5 marzo”.

Le piogge nei prossimi 5 giorni in Italia, la mappa di 3bmeteo

Pioggia in Lombardia

Secondo Arpa Lombardia “persistono per oggi condizioni instabili, con piogge diffuse da deboli a moderate e ventilazione in rinforzo dai quadranti orientali in pianura. Per domani passaggio a condizioni progressivamente più stabili per effetto dell'allontanamento del minimo depressionario sul sud Italia, con piogge sparse fino al mattino ma in rapida attenuazione ed esaurimento nel pomeriggio su buona parte della Regione. Dalla serata di giovedì nuove possibili piogge diffuse che insisteranno da deboli a moderate anche per la giornata di venerdì, mentre per il fine settimana una nuova area depressionaria nordatlantica centrata sulla Gran Bretagna e in approfondimento sull'Europa occidentale determinerà condizioni perturbate”.

Ma vediamo nel dettaglio le previsioni meteo dei prossimi giorni per la Lombardia

Mercoledì 28 febbraio 2024

Dalla tarda mattinata irregolari schiarite, più consistenti sui settori pedemontani e prealpini centro occidentali, nubi persistenti sulla fascia di bassa pianura e Appennino. Precipitazioni in attenuazione nel corso della mattinata e residuali sulla bassa pianura orientale nel pomeriggio, in esaurimento ovunque in serata. Neve oltre 1800 metri. Temperature minime in lieve rialzo, massime in rialzo. In pianura minime tra 6 e 10 gradi, massime tra 13 e 16.

Giovedì 29 febbraio 2024

Ovunque da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso con nubi basse in intensificazione dal pomeriggio. Precipitazioni deboli al mattino e primo pomeriggio sulla fascia di bassa pianura, tra tardo pomeriggio e sera in possibile estensione anche ai settori pedemontani e parte prealpini. Neve oltre 1600-1800 metri. Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie.

Venerdì 1 marzo 2024

Ovunque nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni da deboli a moderate diffuse sin dalla notte. Neve oltre 1400 metri. Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo, massime in lieve calo.

Sabato 2 marzo 2024