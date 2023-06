Meteo Milano, nuova allerta rovesci e temporali tra mercoledì sera e giovedì

Milano – E’ ancora allerta temporali a Milano dopo la bomba d'acqua che sul finire della notte scorsa, quando ormai era quasi mattino, si è abbattuta sulla città e sull’hinterland, causando danni e disagi.

Oggi, mercoledì 7 giugno, la giornata è stata poi soleggiata ma in serata potrebbe tornare l’acqua. Secondo le previsioni meteo del Centro geofisico prealpino, infatti, dal tardo pomeriggio sulla Lombardia occidentale ci saranno “sviluppi di nubi torreggianti e nuovi rovesci o temporali”. Il fenomeno dovrebbe partite dai rilievi per poi estendersi in pianura: serata a rischio, dunque, per Milano e le altre città a ridosso delle Prealpi.

Domani, giovedì, il cielo dovrebbe essere più soleggiato, con temperature in aumento, ma anche in questo caso nel pomeriggio è prevista una “nuvolosità cumuliforme” con possibili temporali.