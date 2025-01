Torna la pioggia nel weekend e in settimana sarà pure peggio: le previsioni del tempo in Lombardia

Milano, 24 gennaio 2025 – La giornata limpida, col cielo azzurro e il sole, non deve ingannarci. Si tratta di una tregua dalla pioggia, che tornerà nel weeekend portando anche neve sulle Alpi. Il meteo per i prossimi giorni, infatti, tornerà a essere piovoso, quanto meno nel nord Italia, mentre al Sud le temperature si attesteranno ancora sui 20-22°C. Insomma, il Paese sarà meteorologicamente spaccato in due, come spesso succede.

Cosa succederà invece nel corso della prossima settimana e nei giorni della merla? Secondo il sito ilmeteo.it un ciclone atlantico porterà fasi di maltempo alternate a pause asciutte. E il mese di febbraio inizierà con un super anticiclone.

Per quanto riguarda la nostra regione, la perturbazione appena transitata sulla Lombardia verrà seguita da ulteriori due impulsi perturbati nei prossimi giorni; il primo, moderato, tra sabato e domenica, mentre il secondo, localmente intenso, tra lunedì e martedì, relegando la neve a quote spesso superiori ai 1200-1500 metri. Fino a martedì 28, sia le massime ma soprattutto le minime si confermeranno superiori alle medie climatologiche del periodo; saranno generalmente assenti le gelate in pianura.

Questo il bollettino Arpa.

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto sulla pianura per l'intera giornata, nubi in veloce aumento anche su Alpi e Prealpi fino a cielo coperto dal pomeriggio.

Precipitazioni: deboli a partire dalla mattina sulla pianura, in estensione tra il pomeriggio-sera ad Alpi e Prealpi. Quota neve intorno a 1600-1700 metri.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in calo. Valori minimi in pianura intorno a 4 °C, massimi intorno a 7 °C.

Zero termico: tra 1700-2000 metri.

Venti: in pianura venti deboli o molto deboli variabili; in montagna deboli variabili, in quota moderati da sud.

Altri fenomeni: probabili foschie dense o nebbie sulla pianura nel corso della notte e al primo mattino.

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto ovunque nella prima parte del giorno, dal pomeriggio tendenza al miglioramento con locali schiarite, anche ampie, sui settori più occidentali, specie in montagna.

Precipitazioni: probabili tra deboli e moderate su Alpi e Prealpi, in prevalenza deboli su pianura e Appennino. Cessazione entro il pomeriggio. Quota neve generalmente tra 1200-1500, possibile temporaneamente sin verso i 1000 metri sulle Prealpi Occidentali.

Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie.

Zero termico: tra 1400-1800 metri.

Venti: in pianura deboli variabili, ma con locali rinforzi. In montagna moderati meridionali, in rotazione da ovest nel pomeriggio.

Lunedì tendenza a un nuovo peggioramento con probabili precipitazioni, anche moderate su Alpi e Prealpi nella seconda parte del giorno. Neve sulle Alpi oltre i 1.500 metri. Martedì, almeno inizialmente, precipitazioni moderate su buona parte della regione, non escluse anche forti a ridosso delle Prealpi. Possibile miglioramento dal pomeriggio. Quota neve in calo. Temperature senza evidenti variazioni.