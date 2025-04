Temporali e nubifragi sul Varesotto: frana in Valganna, allagamenti a Induno Olona

Varese, 23 aprile 2025 – La perturbazione in transito sulla fascia prealpina della Lombardia, con l’allerta gialla per rischio idrogeologico che ne era conseguita, si è rivelata particolarmente violenta in provincia di Varese, dove nel corso del tardo pomeriggio nubifragi e piogge intense si sono abbattuti sulla zona della Valganna in particolare. Colpita la fascia dei laghi, il Ceresio e il lago di Varese. La situazione meteo è precipitata nel tardo pomeriggio con le temperature abbondantemente sopra i 20 gradi per tutta la giornata sono improvvisamente crollate di dieci gradi intorno alle 19,40. Poi lampi, tuoni e pioggia e qualche chicco di grandine.

Una strada allagata a Induno Olona

Smottamenti a Valganna

Fra le aree maggiormente bersagliate dal maltempo la Valganna: qui è stata segnalata una frana nella zona delle grotte lungo la strada statale 233. Qui sono mobilitate diverse squadre dei vigili del fuoco. Un’altra zona dove la situazione è particolarmente critica è Induno Olona, qui si sono verificati diversi allagamenti in vari punti della cittadina. Anche qui sono impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco.

Il monitoraggio

Situazione che viene costantemente monitorata anche dal sindaco di Induno Giorgio Castelli, che intorno alle 20 scrive su Facebok: “Situazione critica a Olona, dove i due rami del fiume hanno superato gli argini e invaso le aree circostanti. Sul posto sono già presenti i volontari della Protezione Civile e l’assessore Brenna per tenere monitorata la situazione”.

Questo il bollettino degli interventi diramato intorno alle 21,15 dal comando dei vigili del fuoco di Varese: “Nelle ultime due ore sono stati dieci gli interventi effettuati a causa del violento nubifragio. Le zone più colpite sono state le località di Bregazzana, Sant'Ambrogio e il tratto iniziale della Valganna tra Varese e Induno Olona. Principalmente le chiamate di soccorso riguardano allagamenti, alberi caduti e un cedimento del terreno a lato della strada statale 233 a Induno Olona.

Tendenza meteo

La Protezione Civile regionale mantiene l’allerta gialla per temporali fino alle 24 di giovedì 24 aprile sulle zone dei Laghi e delle Prealpi Varesine e sul Milanese. L’allerta gialla per rischio idrogeologico terminerà invece alle 6 di giovedì mattina in entrambe le aree. Le previsioni meteo del Centro Geofisico Prealpino parlano per la giornata del 24 aprile di una situazione caratterizzata ancora da instabilità in mattinata, ma destinata a un netto miglioramento in corso di giornata con schiarite e il ritorno del sole e temperature di nuovo intorno ai 22, 23 gradi.