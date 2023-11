In Lombardia arriva l’inverno: picchi di freddo record e neve anche in pianura

Il freddo polare, che sta imperversando sul centro Europa, lambisce il Nord Italia portando abbondanti nevicate sulle Alpi ma anche a bassa quota. Sulla Lombardia avvio di settimana con tante nubi e qualche piovasco. Possibili nevicate sulle Alpi ma anche sotto quota 500 metri. Il tempo freddo e soleggiato dovrebbe durare sia nella giornata di martedì che in quella di mercoledì. Previsto per giovedì l'arrivo di una perturbazione atlantica che si porterà al seguito precipitazioni diffuse, anche nevose in a quote collinari. Il risultato è un vero e proprio clima invernale, con temperature anche sottozero in pianura nelle ore notturne che regaleranno una chiusura dell'ultimo mese autunnale decisamente eccezionale, con picchi di freddo che, in questo periodo, non si registravano da più di 20 anni.

Le previsioni giorno per giorno

Mercoledì 29 novembre

La Lombardia beneficerà di un campo di alte pressioni che porterà tempo stabile e soleggiato in tutta la Regione salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo verso sera che tuttavia non dovrebbe essere accompagnato da rovesci. Le temperature rimarranno comunque rigide nonostante il bel tempo con picchi di -2 che verranno registrati nel Milanese.

Giovedì 30 dicembre

Un circolazione depressionaria, alimentata da aria via via più mite, abbraccerà la Regione determinando una giornata all'insegna del maltempo: deboli nevicate al mattino, anche a bassa quota. Poi nel corso della pomeriggio i fiocchi bianchi dovrebbero lasciare spazio a copiose piogge e cieli molto nuvolosi o coperti. Una situazione che non cambierà in serata, con le precipitazioni che dovrebbero diminuire di intensità.

Venerdì 1 dicembre

L'area di bassa pressione continua ad abbracciare la Lombardia determinando, ancora, una giornata caratterizzata da piogge e tempo instabile. I rovesci, deboli al mattino, andranno a intensificarsi nel pomeriggio. In serata si dovrebbe registrare una attenuazione dei fenomeni.

Sabato 2 dicembre

Il tempo tornerà a sorridere con l'arrivo del weekend: la circolazione depressionaria, responsabile di residue deboli piogge mattutine, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca che determinerà ampi rasserenamenti dal pomeriggio. In serata non sono previsti particolari precipitazioni. Qualche pioggia potrebbe arrivare verso notte nella parte meridionale della Regione.