Meteo, neve e freddo in Lombardia: quando e dove

Milano, 27 novembre 2023 – Dopo un autunno con temperature più alte della media stagionale, ecco il freddo. E potrebbe, addirittura, scendere la neve a quote basse, anche in Lombardia. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

L'irruzione artica di Attila in discesa dal Nord Europa sta iniziando a invadere il Mediterraneo. Inevitabile un netto calo delle temperature che è iniziato già ieri, domenica 26 novembre. Ciò porterà la nostra Penisola sotto le medie climatiche del periodo, soprattutto al Nord e sulla Pianura padana.

Stando agli esperti de ilmeteo.it, nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 novembre arriverà il primo fronte di maltempo dal Nord Europa, che darà vita a un vortice ciclonico che si posizionerà tra il mar Ligure e il mar Tirreno. Di conseguenza, le condizioni meteorologiche sono destinate a peggiorare, e proprio grazie al cosiddetto cuscino freddo della Pianura padana e alle basse temperature la neve potrà scendere fino in pianura sul Piemonte. Chiaramente, sulle Alpi le nevicate previste saranno copiose e abbondanti. Gli accumuli potrebbero raggiungere anche i 60 centimetri oltre i 1500 metri di altitudine entro la fine del primo fronte di maltempo.

Stando sempre agli esperti de ilmeteo.it, è previsto un secondo fronte freddo che avvolgerà l'Italia tra giovedì 1 e venerdì 2 dicembre, con ancora possibilità di neve in pianura al Nord. E, stavolta, in Lombardia.

La neve potrebbe quindi scendere fino a bassa quota in Lombardia. Le aree maggiormente interessate in tal senso sono quelle della Valle Padana centro-occidentale: potrebbero imbiancarsi Milano, Bergamo, Varese e Pavia. Non si può escludere anche il coinvolgimento di alcuni settori dell'Emilia-Romagna.