Meteo in Lombardia, il ciclone dell’Epifania porta via il sole: clima mite fino alla Befana poi gelo e maltempo

La Befana, quest'anno, oltre alle feste porterà via caldo e bel tempo. Se infatti le previsioni prospettano un clima mite fino al giorno dell'Epifania, dopo la giornata che sancisce la chiusura del periodo delle feste tornerà il maltempo con freddo e neve in montagna.

Il 2024 inizia dunque con tempo piuttosto variabile e prevalenza di correnti occidentali fino alla fine della prima settimana del nuovo anno. E in Lombardia tornerà a fare capolino anche la nebbia. La "schigera" sarà uno dei risvolti della nuvolosità in aumento e di qualche debole pioggia che tra il 5 e il 6 interesserà le pianure lombarde.

Per quanto riguarda le temperature, la settimana dovrebbe regalare un clima mite con picchi fino a 6 gradi sopra la media stagionale.

Le previsioni giorno per giorno

Mercoledì 3:

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su basse pianure occidentali e Prealpi orientali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle basse pianure orientali cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni o poco nuvolosi; su pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali e Orobie cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Alpi Retiche cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge. Venti deboli dai quadranti sud occidentali.

Giovedì 4:

Anche giovedì la Lombardia godrà del campo di alte pressioni con tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie, Prealpi orientali e Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle basse pianure orientali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali.

Venerdì 5:

L’altra pressione abbandona la Regione a favore di una perturbazione: il risultato è una giornata caratterizzata da tempo instabile con deboli piogge un po' in tutta la Lombardia con intensificazione dal pomeriggio. Nello specifico su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali e Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; sulle basse pianure orientali Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco; sulle Orobie cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in intensificazione pomeridiana; sulle Alpi Retiche nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio e nevicate anche intense in serata. Venti deboli orientali.

Sabato 6:

Persiste sulla Lombardia un'area di bassa pressione che determinerà marcato maltempo con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Nello specifico sulle basse pianure occidentali Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco; su basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure e Prealpi orientali giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; sulle Prealpi occidentali giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali; sulle Orobie cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate per l'intera giornata; sulle Alpi Retiche cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi al mattino. Nevicate intense al pomeriggio, in attenuazione dalla sera. Venti deboli occidentali.