Previsioni del tempo a Milano e in Lombardia. In arrivo un impulso di aria fredda, ma al nord resiste la primavera

Milano, 30 marzo 2025 – Ancora sole e bel tempo, quanto meno sulla Lombardia. Le previsioni meteo per la settimana che sta per iniziare vedono l’Italia divisa in due da una discesa di un impulso di aria fredda dalle latitudini scandinave. Come analizza il sito di 3Bmeteo, il fenomeno “andrà a rinnovare le condizioni di instabilità”, con piogge, temporali, grandinate e anche la neve sui rilievi dell'Appennino. Ma le regioni più penalizzate da questa fase saranno ancora una volta quelle adriatiche e quelle meridionali, mentre la Lombardia sarà risparmiata. E anzi, ci aspetta un fine marzo e un inizio di aprile caratterizzato dal tempo tipico della primavera. L’unico peggioramento previsto è per mercoledì 2 aprile.

Ma vediamo nel dettaglio le previsioni secondo il bollettino meteo di Arpa Lombardia.

Domenica 30 marzo

Stato del cielo: sereno o velato, salvo addensamenti sulle Alpi Retiche al mattino e alla sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in rialzo nella tarda serata, massime in rialzo. In pianura minime intorno a 6 °C, massime intorno a 19 °C.

Zero termico: in rialzo durante la giornata, fino a circa 3000 metri nel tardo pomeriggio.

Venti: in pianura deboli variabili; in serata sulla pianura e Prealpi centro occidentali e sui rilievi di confine rinforzo del vento da nord, a carattere di Fohen.

Lunedì 31 marzo

Stato del cielo: sereno ovunque, salvo addensamenti sui rilievi di confine.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in aumento, massime in calo.

Zero termico: tra 1800 e 2400 metri.

Venti: sulla pianura, sulle Prealpi occidentali e sulle Alpi moderati da nord a carattere di Fohen fino a sera; venti deboli variabili sul mantovano con rinforzo da est nel tardo pomeriggio.

Martedì 1 aprile

Martedì cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature in calo. Venti deboli variabili, rinforzi sui rilievi di confine ed orientali. Mercoledì aumento della nuvolosità in mattinata, associata a possibili deboli precipitazioni su Alpi e Prealpi. Temperature in lieve aumento. In pianura venti da deboli a moderati da est in mattinata, altrove deboli variabili.