Previsioni meteo Milano e Lombardia, godetevi la primavera ma attenti ai temporali. Ecco dove e quando

Milano, 1 giugno 2024 – A Milano e in Lombardia un giorno abbondante di sole dopo tanta pioggia e i violenti temporali che hanno caratterizzato il mese di maggio. Ma questa fine primavera anche nei primi giorni di giugno potrebbe non essere sempre splendida sotto il profilo meteo “Nel weekend della festa della Repubblica – secondo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it - la pressione aumenterà un po', ma non quel che basta per garantire due giornate completamente soleggiate; infatti, se sabato il sole sarà prevalente, eccezion fatta per alcuni isolati temporali pomeridiani sulle Alpi, domenica il tempo tenderà nuovamente a peggiorare. Nella festa della Repubblica, dopo una mattinata stabile ma nel pomeriggio arriveranno dei rovesci a carattere irregolare su Appennini centro-settentrionali, Alpi e zone adiacenti ad essi e in Emilia”.

Lombardia secondo Arpa

“Sabato soleggiato – secondo Arpa Lombardia - , ma con locali rovesci o temporali nelle ore pomeridiane su Prealpi ed Appennino. Domenica pomeriggio nuovo passaggio perturbato, con associate precipitazioni a carattere di rovescio o temporale con maggiore probabilità nelle zone di pianura ed appenniniche. Lunedì rovesci o temporali pomeridiani per lo più circoscritti ai rilievi. La tendenza risulta poco predicibile, con un passaggio perturbato possibile mercoledì. Temperature che lentamente risalgono verso i valori tipici del periodo”.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni

Oggi sabato 1 giugno 2024

Sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli, localmente moderato su Prealpi ed Appennino ed a tratti anche sulle zone di pianura. Nel pomeriggio rovesci o temporali su Prealpi, Appennino e bassa pianura centro-orientale, altrove fenomeni meno probabili, ma non escludibili. Temperature minime in lieve calo, massime in moderato aumento. In pianura minime tra i 13 e i 16 gradi, massime tra i 23 e i 27.

Domenica 2 giugno 2024

Fino al mattino poco o irregolarmente nuvoloso, poi dal pomeriggio aumento della copertura nuvolosa, ma con schiarite. Verso fine mattinata, rovesci e temporali sull'Oltrepò Pavese e qualche isolato fenomeno sulla fascia prealpina orientale; dal pomeriggio precipitazioni più diffuse su pianura e Prealpi, a prevalente carattere di rovescio e temporale, in esaurimento in tarda serata. Temperature minime stazionarie o in leggero aumento, massime stazionarie o in leggero calo.

Lunedì 3 giugno 2024

Al mattino poco nuvoloso per velature, con foschie sulla bassa pianura; al pomeriggio nubi alte in transito sulla pianura e moderata formazione di cumuli in montagna. Temporali e rovesci sparsi al pomeriggio su Prealpi ed Appennino; fenomeni meno probabili altrove. Temperature minime e massime stazionarie.

Martedì 4 giugno 2024

Per la tendenza, l’affidabilità della previsione è relativamente bassa: martedì è possibile un nuovo passaggio perturbato, con precipitazioni per lo più deboli, ma diffuse. Temperature in lieve aumento.

Mercoledì 5 giugno