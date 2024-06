Meteo a Milano e in Lombardia: temperature fino a 29 gradi e poi ancora pioggia

Dopo il meteo instabile che ha accompagnato la Lombardia per quasi tutto maggio, nei prossimi giorni arriverà un brevissimo anticipo di estate. Nei prossimi due giorni, le previsioni di 3B meteo indicano per giovedì temperature in aumento con picchi fino a 29 gradi e cieli prevalentemente soleggiati, mentre per venerdì un tempo variabile e piovoso, con possibili temporali.

Per la giornata di domani, giovedì, Milano e gran parte della Lombardia vedranno un cielo parzialmente nuvoloso al mattino, con la possibilità di alcune schiarite nel corso della giornata. Le temperature mattutine saranno fresche, intorno ai 15-17 gradi Celsius, mentre nel pomeriggio si potranno raggiungere massime di circa 28-29 gradi a Milano e in pianura. Le zone montuose potrebbero vedere qualche annuvolamento in più, con possibilità di locali rovesci o temporali. I venti saranno generalmente deboli, provenienti da direzioni variabili, ma potrebbero intensificarsi leggermente nelle ore pomeridiane.

Venerdì, la situazione meteorologica cambierà con un peggioramento previsto su tutta la regione. Milano vedrà un aumento della nuvolosità già dal mattino, con piogge che potrebbero iniziare nella tarda mattinata o primo pomeriggio. Le precipitazioni si intensificheranno nel corso del pomeriggio e della sera: possibili temporali. Le temperature massime subiranno un calo, con valori che difficilmente supereranno i 22-23 gradi. Nelle aree montuose e pedemontane, i temporali potrebbero essere più intensi, accompagnati da forti raffiche di vento e locali grandinate.

Si consiglia di prestare attenzione alle allerte meteorologiche emesse dalle autorità locali, in particolare per venerdì, quando i temporali potrebbero causare disagi alla circolazione stradale e problemi locali come allagamenti. È consigliabile portare con sé un ombrello o un impermeabile e tenere monitorate le previsioni, in quanto la situazione potrebbe evolversi rapidamente. Per chi si trova in montagna, è prudente pianificare le escursioni tenendo conto del possibile maltempo.