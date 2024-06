Nubifragio in Val Sabbia: salvati sei famiglie e un gruppo di campeggiatori

Vobarno, 5 giugno 2024 – Notte di lavoro senza sosta per i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia e per i distaccamenti del territori, in seguito all’ondata di maltempo che si è abbattuta in zona nel pomeriggio di ieri, martedì 4 giugno.

Per supportare le operazioni di soccorso, sono stati inviati anche i vigili del fuoco specialisti del nucleo G.O.S. (Gruppo operativo speciale), dotati di mezzi da movimento terra, che hanno operato per liberare le vie di accesso all'area colpita.

Impegno senza sosta

In totale, oltre settanta vigili del fuoco sono stati impegnati in tutta l'area per garantire il soccorso e la messa in sicurezza delle persone interessate dalle piogge. Hanno portato il loro contributo anche i volontari della protezione civile di Brescia e le forze dell’ordine. In particolare, nel comune di Vobarno, in via Valle di Collio, sono state individuate sei famiglie isolate e alcuni villeggianti di un campeggio, per un totale di 30 persone, a cui sono stati portati i soccorsi necessari.

Anche la frazione di Degagna, che conta circa cinquecento residenti, ieri notte risultava isolata a causa di un movimento franoso che ha interessato la strada di accesso.