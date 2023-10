Meteo “ballerino” sul lungo ponte di Ognissanti: sole, pioggia, nebbia e persino neve. E in Lombardia?

Milano, 28 ottobre 2023 – Meteo tipicamente autunnale sul lungo ponte di Ognissanti con pioggia ma anche sole che si alterneranno giorno dopo giorno sino al 1 novembre e con grandi differenze tra Nord, Centro e Sud ma è ipotizzabile, ovviamente le previsioni sono meno attendibili visto il lasso di tempo lungo, un peggioramento tra il 2, il 3, il 4 e il 5 novembre.

“Ci apprestiamo ad affrontare ponte di Ognissanti con tempo decisamente dinamico sull’Italia, nel mirino di nuove perturbazioni atlantiche, come è normale che sia durante la stagione autunnale”, spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara.

“Dopo una domenica con sole prevalente al Sud e in misura marginale anche al Centro, al Nord torneranno nubi e locali piogge”. Avvisaglie di un lunedì 30 ottobre segnato da “un peggioramento più marcato che riguarderà il Nord e la Toscana. Una nuova perturbazione atlantica porterà infatti piogge e rovesci diffusi per l’appunto sulle regioni settentrionali e in parte anche al Centro: non escluse precipitazioni particolarmente intense e/o nubifragi in particolare tra alta Toscana, Levante Ligure e ovest Emilia, dove saranno possibili picchi di oltre 80 100millimetri con rischio criticità idro-geologiche. Successivamente piogge forti potranno interessare anche comparto alpino, prealpino e pedemontano. Martedì (Halloween) la perturbazione dovrebbe interessare in modo più diretto pure il Centrosud ma con maggiori effetti lungo il versante tirrenico. Il tutto accompagnato da venti a tratti forti tra Ostro e Libeccio, tanto che alla fine le temperature si manterranno spesso su valori molto miti in particolare al Centrosud”.

Halloween

Per la festa delle zucche, si prevede forte vento mentre le piogge dal primo pomeriggio lasceranno gradualmente il nostro Paese: ombrelli aperti comunque al mattino con fenomeni anche forti, soprattutto al Nord-Est e sul versante tirrenico, le stesse zone colpite da frequenti precipitazioni negli ultimi giorni. Per la Festa dei Morti, afferma il meteorologo, "si preparerà invece la tempesta perfetta tra Inghilterra, Francia e Spagna con un ciclone di 955 hPa in espansione graduale verso l'Italia: se la tendenza venisse confermata, da venerdì 3 novembre l'Italia verrebbe colpita da venti di burrasca molto intensi per almeno un paio di giorni".

Da 2 al 5 novembre

Si prospetta dunque un periodo molto movimentato dalla prossima settimana: lunedì 30 piogge torrenziali al Centro-Nord e caldo al Sud, Halloween con pioggia e tanto vento su buona parte dell'Italia ma 32°C in Sicilia, una tregua il primo novembre ed un nuovo

E in Lombardia? Ecco le previsione dell’Arpa regionale.

Domenica 29 ottobre 2023

Nuvolosità in rapido aumento tra la notte ed il mattino fino a molto nuvoloso o coperto ovunque. Da metà mattina piovaschi e rovesci sparsi, possibili ovunque ma più insistenti su Prealpi e pianura centrale, più frequenti e diffusi nella seconda parte della giornata. Neve generalmente oltre 2500 metri. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in leggero calo. In pianura minime tra 8 e 10 gradi, massime tra i 16 e i 22.

Lunedì 30 ottobre 2023

Ovunque molto nuvoloso o coperto. Dalla notte rovesci o locali temporali sparsi sulla regione, più insistenti su Prealpi e fascia pedemontana; dal tardo pomeriggio più diffusi e in intensificazione ovunque. Neve oltre 2600 metri, oltre 2200 metri in serata sulle Alpi. Temperature minime in aumento, massime in calo. In pianura minime intorno a 13 gradi e massime intorno a 17.

Martedì 31 ottobre 2023

Dalla notte molto nuvoloso o coperto ovunque, poi rapide schiarite a partire dalla pianura occidentale; al pomeriggio sereno o poco nuvoloso per residui addensamenti. Dalla notte rovesci e temporali diffusi sulle Prealpi e la pianura orientale, in esaurimento a partire da ovest nella mattinata. Assenti o solo residue occasionali dal pomeriggio. Neve oltre 2000 metri. Temperature minime in lieve calo, più marcato ad ovest e sui rilievi; massime in lieve aumento su pianura e Appennino, in calo altrove. Possibile nebbia sulla pianura occidentale al primo mattino.

Mercoledì 1 novembre 2023

Sereno o poco nuvoloso, senza precipitazioni. Minime in forte calo, massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli da est in pianura, da deboli a moderati dai quadranti occidentali in montagna.

Giovedì 2 novembre 2023