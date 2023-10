Halloween 2023 a Milano e in Lombardia: eventi, feste e musei. Ecco cosa fare

Milano, 28 ottobre 2023 – L'autunno è entrato nel vivo da qualche settimana e ottobre sta per giungere al termine. Prima di tuffarci nell’atmosfera natalizia, c’è un’altra festa pronta a travolgerci: Halloween. L’appuntamento con zucche, streghe e fantasmi cade il 31 ottobre di ogni anno e viene festeggiato soprattutto negli Stati Uniti e in Inghilterra, anche se negli ultimi decenni ha preso piede anche in molti altri paesi, compresa l’Italia. Durante la notte tra il 31 e il 1 novembre i bambini, ma spesso anche gli adulti, girano di casa in casa mascherati da creature mostruose per il famoso rito del “dolcetto o scherzetto”. Numerosi gli eventi organizzati per grandi e piccini a Milano e in tutte le province della Lombardia.

Il 29 ottobre torna #Scambiolibro in piazza Portello e si festeggia Halloween. Dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 15 i più piccoli potranno barattare i propri libri e fare amicizie. Alle 16 la “Festa mostruosa” di Halloween con il rito magico della strega buona Zucchù per far sparire tutte le paure e i laboratori a tema... davvero mostruosi. Grande conclusione con la sfilata in maschera e il flash mob con il ballo delle streghe e i ballerini fantasma.

In occasione di Halloween, il Super! Tour di Super! e Monster High farà tappa a Milano al Bicocca Village, sabato 28 e domenica 29 ottobre. Il Super Tour di Monster High è l’occasione perfetta per sentirsi membri della Monster High, con la Super ruota della fortuna, il Super TG o per farsi truccare da animatori dedicati, ispirandosi ai look terrificanti delle iconiche protagoniste della serie TV in onda su Super!, il brand per ragazzi di Paramount in onda sul canale 47 del dtt e tivusat e sul 625 di Sky.

CityLife Shopping District si prepara a festeggiare la festa più paurosa dell’anno, con spettacoli itineranti, una kids area con laboratori a tema e un set fotografico infestato: questo e molto altro è “Illusioni da Brivido”, l’evento speciale dedicato ad Halloween in programma nella galleria dello Shopping District dal 30 ottobre al 5 novembre. Set da Brivido - Photo Opportunity: dal 30 ottobre al 5 novembre, dalle 11 alle 20, in Food Hall - primo piano, tutti i presenti potranno immergersi in un viaggio attraverso i set fotografici “infestati”, per realizzare degli scatti unici e sorprendenti. Laboratori e Truccabimbi: dal 30 ottobre all’1 novembre, dalle 11 alle 20, al piano zero – Fashion, sarà presente un laboratorio che coinvolgerà i bambini nella realizzazione della loro mascherina mostruosa e della Trick or Treat bag. Sarà attiva anche una postazione dedicata al trucco in perfetto stile Halloween, per “terrorizzare” tutte le persone a cui i bambini chiederanno “Dolcetto o scherzetto?”. Spettacoli itineranti: il 31 ottobre, dalle 17 alle 20, personaggi da brivido invaderanno la galleria dello Shopping District ogni 30 minuti, coinvolgendo i presenti in un mondo sorprendente ed insolito, per vivere lo show più “spaventoso” e divertente di Halloween.

FAO Schwarz si prepara per un Halloween speciale insieme a Citrus l’Orto Italiano, società benefit che si propone l’obiettivo di divulgare una cultura alimentare più consapevole, valorizzando la biodiversità attraverso la commercializzazione su larga scala di frutta e verdura 100% made in Italy proveniente da filiere etiche e rispettose dell'ambiente. Nel weekend del 28-29 ottobre, lo storico negozio di giocattoli si trasformerà in un luogo speciale dove i bambini e le loro famiglie potranno immergersi in un'atmosfera mostruosamente gustosa. Ultimo ma non ultimo, il 31 ottobre alle 17, non poteva mancare l’Halloween Party, gestito e organizzato dal team dello store FAO Schwarz.

Staff l’Officina conduce un’attività di osservazione degli astri, Animali della notte. Brividi tra le stelle, al Civico Planetario Ulrico Hoepli. L’evento inizia il 31 ottobre, alle ore 17:30 ed è indirizzato a bambine e bambini dai 6 anni in su. Sempre nella stessa serata, lo speciale Streghe, Fantasmi, Stelle Vampiro e Zucche Cosmiche: Halloween’s Night alle 21. Con la guida della letterata e appassionata di astronomia Monica Aimone, i piccini scopriranno miti e leggende che da sempre avvolgono gli astri nel mistero.

Per Halloween 2023 Neiade torna a proporre un tour a caccia di spettri alla scoperta del lato più noir e misterioso della città. Due gli appuntamenti: domenica 29 ottobre e lunedì 31 ottobre, la sera di Halloween: in entrambe le occasioni sono previsti due turni alle 18 e alle 19.30 . Attraversando il Parco Sempione, i partecipanti possono incontrare la Dama Velata, di nero vestita, con il volto coperto da un velo. I suoi passi non fanno rumore lungo i vialetti e lascia al suo passaggio un odore di violette e un senso di freddo intenso. Sprigiona bellezza e fascino ma nasconde terribili presagi di morte. Altri spettri si aggirano nel Castello Sforzesco: quello di Ludovico il Moro, che fugge tenendo tra le mani il suo tesoro; si odono le urla di Beatrice d’Este che muore dissanguata dopo aver dato alla luce suo figlio, o di Bona di Savoia che piange i suoi cari. Tra i portici corre una donna che cerca di procurarsi il veleno per uccidere gli Sforza: chi sarà? Costo 18 euro.

Avventura a tema Halloween domenica 29 ottobre presso Cascina Battivacco a Milano. L'evento, intitolato "Caccia alla Zucca di Halloween" è pensato per le famiglie con bambini a partire dai 3 anni e si terrà alle ore 10 e alle ore 15 (con possibilità di pranzo o merenda). Due turni: uno al mattino alle 10 e l’altro al pomeriggio alle 15. Ogni turno avrà una durata di circa 2 ore. 20 euro per bambini, 15 euro per adulti (inclusa una zucca a bambino). In caso di maltempo sarà annullato.

Una visita fuori orario e un mistero da risolvere nel minor tempo possibile al Civico Museo Archeologico di Corso Magenta a Milano. Durata: 1 ora e 15 minuti. Appuntamento domenica 31 ottobre alle 17.30. Ritrovo all'ingresso del Civico Museo Archeologico, Corso Magenta, 15 a Milano. Attività 20,00 € a bambino (ingresso compreso). Prenotazione obbligatoria: 0220404175 oppure segreteria@spazioaster.it.

Martedì 31 ottobre la mostra ‘Van Gogh: The Immersive Experience’ a Lampo Scalo Farini, accoglierà il pubblico con un’apertura straordinaria per Halloween (solitamente il martedì è il giorno di chiusura), dalle 16 alle ore 23.30 (ultimo ingresso alle ore 22). A chi si presenterà vestito in costume a tema, sarà applicato uno sconto del 25% sul biglietto d’ingresso acquistato in biglietteria.

In occasione delle giornate del 29 e 31 ottobre, Ibis propone iniziative ricreative e un delizioso brunch presso il suo hotel di Milano Centro, invitando le famiglie a condividere momenti di gioia tra cibo e sorrisi. Domenica 29 ottobre, dalle 12 alle 15, l’Ibis Milano Centro ( Via Camillo Finocchiaro Aprile, 2), propone un brunch “stregato”, dove sapori deliziosi fanno da antidoto alla tenebrosa atmosfera di Halloween, un’occasione perfetta per condividere un momento speciale con amici e familiari. Il divertimento dei giochi di gruppo, il truccabimbi, le fiabe animate e le sculture di palloncini sono gli alleati per l’intrattenimento dei più piccoli, permettendo ai familiari di godersi il pranzo in totale tranquillità. Al termine del pomeriggio gli ospiti di ogni età saranno protagonisti della premiazione del travestimento più terrificante, che viene eletto come “Re dei mostri”. Prezzo a persona € 26,00 euro. Bambini fino a 4 anni gratuito (con menu bambini). Bambini dai 5 a 12 anni € 15,00 euro. Animazione indicata per bambini dai 4 ai 10 anni. È necessaria la prenotazione almeno 24 ore prima in cui siete invitati a indicare eventuali intolleranze e/o allergie alimentari: e-mail eventi@lineaunobistro.it.

Al Parco Nord, a Sesto San Giovanni (in via Gian Carlo Clerici 150), si terrà la Notte delle streghe: tra miti, leggende e fauna selvatica. Durante la serata sono previsti due eventi: alle 20 Caccia al tesoro (evento rivolto ai bambini dai 6 anni in su), mentre alle 21:30 Escape Room (evento rivolto agli adulti). Durata di ciascun evento: 1,30 ore. Abbigliamento: si raccomanda un abbigliamento a strati, protettivo e idoneo alla stagione in corso, scarpe comode e adatte a sentieri sterrati in natura, torcia (non frontale), costume spaventoso per chi vuole. In caso di maltempo o se non si raggiunge il numero minimo di partecipanti l’evento verrà rinviato.

Halloween Party a Cerro Maggiore con la regia dalla Pro Loco: martedì 31 ottobre a partire dalle 19 in piazza del Mercato food truck, cioccolata calda, dolci, vino, premi per i costumi più belli e gioco della pignatta per tutti.

Domenica 29 ottobre torna a San Giorgio su Legnano l’appuntamento con “La grande festa di Halloween” organizzata dalla Pro Loco del paese. Il ritrovo è in piazza IV Novembre, da dove alle 15 partirà la sfilata in maschera “Dolcetto o scherzetto?”: il consiglio è quello di arrivare con un po’ di anticipo, perché a seconda dell’affluenza i partecipanti potrebbero essere suddivisi in sotto-gruppi. La sfilata toccherà diverse vie del paese e anche l’interno delle corti: lungo il percorso ci saranno spettacoli e animazione, giocoleria e circo, trampolieri e spettacoli acrobatici su tessuti aerei e la scuola di danza Art’è Ballet che si esibirà con coreografie a tema. All’interno del cortile di Villa Parravicini, inoltre, saranno esposti i rapaci della compagnia del Re Nero. Il punto di arrivo sarà in Piazza Mazzini, dove ci saranno intrattenimento, giochi, le caldarroste in collaborazione con la Protezione Civile Canegrate e San Giorgio e il banco ambulante di dolci e frittelle. Alle 17, infine, il gran finale della festa di Halloween con lo spettacolo del mangiafuoco. In caso di pioggia la manifestazione verrà annullata.

Per festeggiare insieme Halloween, Family Days propone un evento ispirato alla saga di Harry Potter, dal titolo: “Lupin e il maleficio della luna piena”, ospitato nella suggestiva location del Castello di Pagazzano. Accolti da diversi figuranti che vestiranno i panni degli insegnanti più conosciuti delle Quattro Case i bambini dai 5 ai 14 anni, vestiti a tema, affronteranno sfide, tornei e battaglie. Gli adulti saranno divisi in gruppi per assistere ad uno speciale Castle Hunt, organizzato nelle varie parti del Castello Visconteo di Pagazzano, in collaborazione con l’associazione Lop Lop. I bambini sotto i 5 anni non potranno partecipare alle attività perché non adatte per la loro età. Domenica 29 Ottobre e il 1° Novembre in 4 orari diversi: 10.00- 11.45-14.30 e 16.3. Costo: Adulto (incluso Castle Hunt): 18€ – Bambino (dai 5 ai 14 anni): 20€

Un misterioso e pallidissimo ospite aspetta impaziente tutti nelle tenebrose sale del Palazzo del Podestà a Bergamo. Il personale del Museo non si assume responsabilità sulle sorti dei partecipanti. Astenersi fifoni. L’attività prevede una visita teatrale per famiglie in Palazzo del Podestà. Adatta a tutti gli intrepidi per passare una serata da brivido. Palazzo del Podestà – Piazza Vecchia, Bergamo, il 31 Ottobre, alle 21. Costo: Intero: 5€ – Ridotto: 3€.

Da sabato 28 ottobre a mercoledì 1 novembre a Costa Volpino, ci sarà il Parco delle Zucche, presso la località “Bar delle rose” in zona Bersaglio. Letture animate, decoro ed intaglio della zucca, caccia al tesoro e tanto altro presso il “Parco delle Zucche”. Evento a pagamento. Biglietti acquistabili all’ingresso del parco. Orari: sabato 28 e domenica 29 ottobre dalle 10 alle 18; lunedì 30 ottobre dalle 13:30 alle 18; martedì 31 ottobre dalle 13:30 alle 23 mercoledì 1 novembre dalle 10 alle 18. Per la giornata di martedì 31 ottobre: dalle 14:30 alle 17 – festa di halloween con DJ per bambini; dalle 17:30 alle 23– apericena halloween con DJ e show cooking.

Il Castello di Malpaga a Bergamo si prepara a far rivivere l'atmosfera di Halloween con una serie di eventi a tema e di iniziative per grandi e piccini. Chi cerca la zucca perfetta da decorare potrà entrare nel magico villaggio a tema con oltre 3.000 zucche tra cui scegliere quale portare a casa e intagliare per trasformarla in una spaventosa lanterna per la notte del 31 ottobre. Nel campo di autoraccolta delle zucche, sarà possibile cimentarsi nella "Caccia alla Zucca d'oro". Ogni mattina verrà nascosta una zucca d'oro e il primo visitatore della giornata che la scoverà avrà in omaggio una zucca. Alle 16.30 appuntamento con i racconti "mostruosi", letture animate a tema Halloween per i bimbi di ogni età (indicata fino agli 11 anni). L'attività si terrà in uno spazio al chiuso. E poi ci sarà il "Trucca zucche" per decorare in compagnia le zucche acquistate e l'immancabile trucca bimbi. Ogni sabato, alle 18.30 e alle 20, i più coraggiosi potranno esplorare "La casa infestata", un percorso nell’oscurità, illuminato dalle luci fioche delle candele, che condurrà nella horror zone, una zona riservata ad un pubblico maggiore di 12 anni, dove mostri, streghe e atmosfere noir trasporteranno gli esploratori in un mondo dalle sfumature inquietanti, con letture horror e animazioni spaventose. Divertimento e mistero anche per gli adulti con le visite in notturna al Castello di Malpaga, martedì 31 ottobre, per scoprire "I misteri di Halloween". Le visite guidate alle sale affrescate del Castello si tingeranno di dark. Verranno esplorati i lati più misteriosi del XV secolo: la stregoneria, le torture, i veleni e le erbe del diavolo, la simbologia del teschio, la festa pagana di Samhain da cui ebbe origine Halloween, le superstizioni e leggende medioevali, il concetto di morte, l'alchimia e i tarocchi colleoneschi. Un viaggio nell’oscurità e nel mistero dedicato a un pubblico adulto (percorso sconsigliato per under 12).

Halloween party, sabato 28 ottobre dalle 14,30 presso la Scuderia del Parco, nel Parco dei Colli a Bergamo. I bambini potranno vivere un pomeriggio da brivido con giochi a tema, passeggiata a cavallo e merenda in stile Halloween. Info e prenotazioni: 3409653366.

In occasione di Halloween, martedì 31 ottobre, i commercianti di via Colleoni (la “Corsarola”) in Città Alta, a Bergamo, accoglieranno i piccoli zombie, scheletrini, fantasmi e streghe con il consueto carico di leccornie in risposta alla domanda: Dolcetto o scherzetto? Per i più piccoli l’appuntamento è sulla Corsarola per zigzagare da una bottega all’altra e fare a gara per portare a casa quante più caramelle, lecca lecca, cioccolatini e dolciumi possibile.

Il Parco Le Cornelle a Valbrembo è pronto a festeggiare Halloween insieme ai tanti piccoli visitatori che accorreranno. Per l'occasione una speciale promozione: da lunedì 30 ottobre a venerdì 3 novembre, i bambini (3-11anni) in maschera entrano gratis, un bambino gratis per ogni adulto pagante.

Mentre prosegue il grande successo di HalLEOween che vede Leolandia vestita a tema fino al 5 novembre, il parco svela i dettagli della giornata del 31 ottobre: tra dolcetti, scherzetti e altre sorprese tutte da ridere, si festeggerà l’unico Halloween a misura di famiglia fino a tarda sera, approfittando dell’apertura straordinaria del parco dalle 10:00 alle 21:30. Dodici ore di divertimento, giochi, spettacoli e fantastiche attrazioni: a partire dal nuovissimo e maestoso drago che sorveglia minaccioso il parco dall’alto della Torre Mediterranea e protegge i piccoli ospiti di Leolandia tra nuvole di fumo e inquietanti ruggiti. Proprio i draghi saranno protagonisti di un gioco interattivo che coinvolgerà gli ospiti di tutte le età: grazie ad una nuova tecnologia e tramite il proprio smartphone, adulti e piccini potranno seguire i consigli e i suggerimenti del grande drago e partecipare ad una vera e propria caccia al tesoro, alla ricerca delle quattro sfere magiche la cui unione, dopo il tramonto, darà vita ad uno speciale spettacolo, seguito da una cascata di fuochi pirotecnici c. Tra zucche, streghe pasticcione e scope volanti, la giornata sarà animata da un palinsesto speciale di spettacoli: il welcome show Benvenuti a HalLEOween! insieme a tutti protagonisti del parco, la babydance Leo e la Bambola Stregata, lo show in Arena Le Streghe della Luna e il musical I Fiori della Magia. Al calar del sole, spazio alla parata stregata con costumi e coreografie a tema Halloween che animeranno le vie del parco. Non mancherà un truccabimbi per un vero look da paura.

Halloween alla Rocca di Lonato del Garda organizzato in collaborazione con la Fondazione Ugo Da Como, domenica 29 ottobre dalle 10 alle 18 (ingressi scaglionati negli orari 10., 12, 14 e 16). Sarà necessario l’aiuto di grandi e piccini per sconfiggere questi personaggi giunti da mondi lontani. I bambini di 5-6 anni vivranno l’avventura dal titolo: Fate e Folletti contro la strega della Malaconca. I bambini dai 7 ai 9 anni parteciperanno a: I Fauni della Rocca sfidano Orchi e Trolls. Per i bambini dai 10 ai 12 anni è invece pensata l’avventura Streghe e stregoni contro Licantropi e Pipistrelli. I genitori saranno invitati a partecipare ad una visita guidata della Rocca della durata di circa 30 miuti. Ultimata la visita, gli adulti che lo desidereranno verranno riaccompagnati dai loro bambini, dove potranno partecipare alla fase finale dell’avventura, travestendosi ed impersonando uno degli antagonisti. Oltre all’avventura nel castello, ci sarà la possibilità di visitare il Museo Ornitologico, situato nella Casa del Capitano. Da non perdere, anche la visita guidata alla Casa del Podestà, al costo di 4€ (con possibilità di visita a ciclo continuo dalle 10 alle 18). Al suo interno potrete trovare una ricchissima biblioteca, la più grande biblioteca privata del Nord Italia, che conserva oltre 52.000 titoli databili tra il XV e XX secolo e anche il “libro più piccolo del mondo”! Saranno, inoltre, presenti alcuni stand di Street food di Eatinero. Costo: Bambino (dai 5 anni): 15€ – Adulto (inclusa visita guidata): 12€.

Il 31 ottobre, torna l’evento “Halloween in miniera” presso la Miniera Marzoli di Pezzaze. Un viaggio da brividi a bordo di un trenino in un’antica miniera abitata da creature spaventose, tra gallerie infestate e cunicoli spettrali. Il 31 ottobre, dalle ore 16:40 (ogni 20 minuti partirà un gruppo). La prenotazione è obbligatoria: 339.6055118 Giada – halloweeninminiera@gmail.com

Domenica 29 ottobre , alle 6:30, a Pezzaze presso il Museo ORMA andrà in scena “Lo scheletro di Halloween”. Una camminata dal Museo ORMA all’ArcheoLab dove vi attenderanno giochi e attività mostruose. L’evento è a pagamento (bambino con adulto accompagnatore 10 €) e per prenotazioni ed info: 3331425093 oppure scoprivaltrompia@gmail.com

Martedì 31 ottobre, dalle 20, la proloco Botticino farà festa insieme alla Cascina della Pesa in via Tito Speri, 7. La serata è organizzata in collaborazione con la Fondazione Scuola Materna Carini. Ci saranno musica, balli e intrattenimento e per grandi e piccoli: incredibili performance, spettacoli di animazione ed effetti speciali. Ingresso con contributo. Per prenotare: info@prolocobotticino.it.

Martedì 31 ottobre , alle 20, a Tavernole S.M. presso il Museo Il Forno ci sarà “Delitto al forno” . L’evento è a pagamento (8€) e per info e prenotazioni chiamare 3331425093 oppure scoprivaltrompia@gmail.com

Il 28 e 29 ottobre e 1 novembre a Sarezzo in Catena Rossa alla Porta delle Fate ci sarà la Festa di Halloween: ragnetto o scherzetto? Una caccia al tesoro per tutta la famiglia, solo per piccoli e grandi coraggiosi nei 5 ettari di Catena Rossa. Animazione, giochi e sorprese con la Strega Pasticciona. L’evento è a pagamento solo su prenotazione e per info e prenotazioni sul sito internet catenarossa.it.

Martedì 31 ottobre a Bienno – Palazzo Simoni Fè – dalle 18 Happy Halloween Party. Gonfiabili per i più piccoli e truccabimbi. Non mancheranno frittelle, cibo e bevande. Sanno premiati la maschera ed il vestito più bello. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Martedì 31 ottobre, dalle 19 alle 00.30 , a Clusane d’Iseo arriva “Panic Halloween, il Castello degli Orrori”. Ogni angolo del castello nasconde un incubo in agguato, e ogni partecipante diventa parte integrante della storia. Un’esperienza unica, inquietante e indimenticabile, che catapulta nel cuore dell’orrido. L’esperienza dura circa 70 minuti. Evento a pagamento. Prenotazioni al numero: 380 901 9371

Gardaland si prepara ad accogliere i visitatori il 31 ottobre con l’evento più atteso della stagione autunnale: l’Halloween Party. Per festeggiare la notte più tenebrosa e divertente dell’anno, Piazza Jumanji si trasformerà in una discoteca all’aperto con un ricco e imperdibile DJ set e la musica della celebre brand di “Italodisco”: The Kolors. Il gruppo formato da Stash, Alex e Dario avrà il compito di coinvolgere il pubblico a ritmo delle loro hits più pop, a suon delle vibes elettrizzanti della disco music! In questa occasione il divertimento da brividi si moltiplica con le Scary Zone - le aree nascoste fra i viali del Parco infestate di zombies - che saranno disponibili in via eccezionale anche il 31 ottobre per una notta ancora più mostruosamente divertente! Con il lungo ponte del 1° novembre in vista, Gardaland si riconferma un must-do del periodo con l’appuntamento mostruosamente divertente: Gardaland Magic Halloween in scena fino al 5 novembre.

Un pomeriggio pauroso al Teatro Sociale di Como. Martedì 31 ottobre alle 16:30 e 18, letture inclusive non convenzionali dedicate a bambine e a bambini con storie divertenti e nuovi linguaggi accessibili a tutti. Storie che verranno raccontate attraverso libri in CAA, Silent book, albi illustrati e libri tattili pieni di sorprese.

A Iagolandia, a Guanzate, in provincia di Como, torna l’appuntamento con Halloween. Il primo e unico parco giochi a tema per cani in Italia continua a far divertire gli amici a 4 zampe e i loro proprietari e li accoglierà con un allestimento da paura. Il Parco nel fine settimana di sabato 28 e domenica 29 ottobre terrà l’evento tematico “Halloween a Iagolandia – premietto o scherzetto?”, per il terzo anno consecutivo un evento unico dedicato ai cani e alle loro famiglie (ingresso esclusivamente su prenotazione). Tutto il Parco Giochi di 3.000 metri quadri sarà allestito a tema, i cani potranno divertirsi liberamente nelle aree e i più coraggiosi partecipare anche a una caccia al tesoro con le streghe. Inoltre cani e umani potranno farsi fare delle foto a tema dalla pet photographer Francesca Cretella, ci saranno omaggi di benvenuto offerti da Vitakraft, la pesca a sorpresa nel Calderone orrido e molto altro. Durante “Halloween a Iagolandia” è possibile accedere al parco divertimenti scegliendo una delle tre formule: Halloween Tour da Paura per chi vuole semplicemente venire a fare un giro, curiosare e farsi scattare una foto a tema. La seconda formula Halloween Party consente invece l’ingresso al parco giochi per un’ora, tempo in cui i cani e i loro proprietari potranno divertirsi liberamente anche all’interno delle aree tematiche in totale serenità e sicurezza. L’ingresso alle aree è sempre supervisionato dal Team di Iagolandia. Infine, per i più coraggiosi c’è la possibilità di fare un’esperienza paurosa a 360 gradi con Halloween con le Streghe: si potrà restare nel Parco Giochi per un’ora e mezza, accedere alla aree per giocare e si potrà prendere parte ad una speciale caccia al tesoro “magica”, mettendosi alla prova all’interno della Casa delle Streghe, la novità di quest’anno. Delle streghe un po’ cattivelle devono preparare un intruglio magico ma per far sì che la pozione sia completa hanno bisogno un piccolo aiuto. Per l’ingresso è obbligatoria la prenotazione fino ad esaurimento posti scegliendo tra gli orari disponibili: sabato e domenica dalle 10:00 alle 17:00. È possibile prenotare uno slot entro e non oltre il 22 ottobre.

Notte di Mistero - Atto I, visita guidata al buio e racconti del terrore a Palazzo Calciati Crotti a Cremona, domenica 29 ottobre, alle 21. Una speciale visita guidata al buio per scoprire ed ammirare il settecentesco e splendido palazzo Calciati Crotti con occhi e orecchie diversi, storia di casati e personaggi, aneddoti e racconti del terrore. Adatto anche ai bambini e ragazzi. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

Di pozioni, streghe e sortilegi: il ruolo della magia nel Rinascimento, nel weekend di Halloween, visite guidate speciali a cura dello staff di Villa Medici del Vascello sull’utilizzo della magia e sull’esperienza della stregoneria nel periodo rinascimentale in un mix di credenze, tradizioni e superstizione. Bambini e ragazzi fino a 17 anni: gratuito. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it.

Nella magica atmosfera del 29 ottobre, presso il Centro Sportivo Stradivari di Cremona, si svolgerà la festa di Halloween ''Caccia alle streghe''. Alle 15, la Sala Balzarini aprirà le sue porte a coloro che desidereranno partecipare. Una delle principali attrazioni dell'evento sarà la premiazione della maschera più bella ma ci si divertirà anche con tanti giochi per bambini e karaoke. Tutti i partecipanti sono invitati a sfoggiare i loro costumi, al fine di poter selezionare il vincitore.

In occasione della festa di Halloween, il Sistema Museale Urbano Lecchese propone "Halloween al museo!", una mattina dedicata a bambini e ragazzi e alle loro famiglie, in programma sabato 28 ottobre alle 10 a Palzzo Belgiojoso. Dopo una breve visita guidata con le archeologhe alla scoperta di alcune curiosità, i partecipanti svolgeranno un'attività in cui potranno cimentarsi con la tecnica dello sbalzo su supporti in rame e realizzare delle maschere a tema Halloween.

Dervio aspetta tutti il 31 ottobre dalle 14 per un Halloween da paura e divertimento in compagnia. Nel pomeriggio tante attività dedicate ai più piccini: gonfiabili, truccabimbi e horror selfie. Alle 16 corteo di Halloween e “dolcetto o scherzetto” nei bar e negozi del centro paese mentre alle 18 si terrà la premiazione della zucca migliore.

Festa di Halloween, martedì 31 ottobre, a Bellano. Per i piccoli, alle 18.30, ritrovo al Cinema di Bellano, dolcetto o scherzetto all’Orrido e in paese. Alle 20, Palasole: HallowDinner con gnocchi di zucca. Alle 21, Palasole: Proiezione di “Coco” (Portatevi copertina e cuscino…). Per i più temerari: alle 20, Palasole: HallowDinner con gnocchi di zucca. Alle 21, al cinema di Bellano, proiezione di “L’esorcista e il credente” (V.M. 14 anni) Bambini €10 (dolcetto o scherzetto + cena + film). Adulti €15 (cena + film a scelta).

Domenica 29 ottobre torna la Festa delle Lumere a Mantova, un'intera giornata dedicata alla zucca e al suo magico mondo. Questa festa è un vero tesoro per le famiglie con bambini, con un'ampia gamma di attività e delizie autunnali. Ci saranno tante zucche da mangiare, intagliare e ammirare. Poi, prodotti a base di zucca, cibo di strada, spettacoli, streghette di pezza e spaventapasseri. Laboratori creativi per i più giovani. Uno spettacolo di burattini, "Sandrone nella pancia del diavolo," con il maestro Giorgio Gabrielli. Zucche intagliate da abili artisti delle sculture vegetali. Merende golose. La festa si svolgerà presso il Lungorio, dalle ore 9 alle 19, ed è organizzata dal Consorzio Agrituristico Mantovano: un'occasione imperdibile per immergersi nell'affascinante mondo delle zucche e gustare le delizie del territorio mantovano.

Martedì 31 ottobre dalle 14:30, i bambini e i ragazzi possono prenotare una sessione di trucco spaventosamente creativo a Palazzo d'Arco a Mantova. Gli studenti del settore Benessere dell'Azienda ForMa, sotto la guida dei docenti, offriranno un laboratorio di make-up a tema. Il costo di partecipazione è di 5€, e i prodotti utilizzati sono adatti ai bambini. Per informazioni e prenotazioni: 0376322242 / biglietteria@museodarcomantova.it.

Sempre a Palazzo d’Arco, a Mantova, alle 19 di martedì 31 ottobre si spengono le luci e calano le tenebre nella notte più paurosa dell'anno. L'Accademia Teatrale F. Campogalliani e la Scuola di Teatro Campogalliani trasformeranno il palazzo in un mondo di terrore e mistero con travestimenti spaventosi e performance mozzafiato. Attraverserete le sale del palazzo nel buio della notte, scenderete nei sotterranei e poi risalirete nel giardino illuminato da zucche intagliate. Ci sono due percorsi: uno per bambini (con accompagnatori) dalle ore 19 e uno per adulti dalle ore 20.

Il Quartiere Rabin di Mantova celebra Halloween con un programma coinvolgente per i bambini. Le attività includono giochi tradizionali per i più piccoli, distribuzione di dolcetti, thè caldo e torta "sbrisolona" per una gustosa merenda condivisa, la possibilità di visitare la Casa degli Spiriti, e un giro per le vie del quartiere per il classico "dolcetto o scherzetto".

Un appuntamento magico attende grandi e piccini al Borgo dei Folletti, a Grazie di Curtatone. Martedì 31 ottobre, la festa prevede: alle 16:30 un laboratorio a tema e baby dance (al costo di 6€) e alle 19:30 un'escape room, baby dance e un concorso intitolato "La cena al sacco più orripilante" (al costo di 8€). Per prenotazioni: 3289696435.

Martedì 31 ottobre, alle 18, Palazzo Gonzaga di Volta Mantovana apre le sue porte alle storie misteriose in uno spettacolo itinerante. Un'occasione unica per esplorare le segrete e le stanze infestate del palazzo, tra fantasmi e leggende. L'evento è aperto a tutti: bambini, ragazzi, adulti e famiglie. Questo viaggio nella storia maledetta del palazzo è una produzione di Anà-Thema Teatro. L'ingresso costa 5€, necessaria la prenotazione.

Martedì 31 ottobre, a partire dalle 20:30, Halloween Party alle Scuderie di Palazzo Gonzaga di Volta Mantovana, che apriranno le porte a una serata spaventosamente divertente per ragazze e ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 14 anni. L'evento promette musica, animazioni, atmosfera da brivido e molta festa. Si richiede la prenotazione obbligatoria scrivendo a eventi@comune.volta.mn.it. L'evento è curato dal Comune e dalla Pro Loco di Volta Mantovana.

Prosegue la mostra Banksy. Painting Walls presso l’Orangerie della Villa Reale di Monza, un grande evento espositivo dedicato al nome più celebre della street art internazionale contemporanea. Per la festa di Halloween martedì 31 ottobre e mercoledì 1 novembre apertura straordinaria dalle 10 alle 20. Per l’occasione chi visiterà la mostra in costume entrerà con un biglietto di ingresso ridotto di 10 euro.

Halloween da brividi a Briosco. La Pro Loco anche quest'anno ha organizzato l'evento più spaventoso con una serata nel bosco. L’ingresso - specificano gli organizzatori - sarà organizzato in piccoli gruppi. L'appuntamento è per le 18, con terrificanti costumi. "Per una cena spaventosamente buona, i ristoranti nostri partner per questo evento, vi aspettano dopo il percorso nel bosco". La prenotazione è obbligatoria: enjoybriosco@gmail.com

Visita a tema di Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno: “Il fantasma del Palazzo”. Da molto tempo ormai nelle stanze del Palazzo si aggira un fantasma che non trova pace e quando vien sera vaga spaventando chiunque entri. Sono ben accetti paurosi costumi. Appuntamento il 31 ottobre, alle 17.30 (turno unico), ingresso da info-point di Palazzo Arese Borromeo. Ingresso a pagamento € 5,00 con prenotazione obbligatoria sul sito www.villeaperte.info nella sezione “Eventi”.

A Cesano Maderno, in piazza Esedra a partire dalle 17 del 31 ottobre, in programma un mercatino hobbisti, stand gastronomici con dolci, frittelle e tanto altro, artisti da strada e mangiafuoco. A cura di Lucaevents.

Cascina Costa Alta a Biassono si trasforma in un luogo di mistero e divertimento per i giovani avventurieri di Halloween. L’evento è in programma il 27 e il 31 ottobre per bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni dalle 20:30 alle 22:30, mentre il 1° novembre è dedicato ai più piccoli, dai 4 ai 6 anni (attività è riservata a bambini/e che frequentano attualmente: dal secondo anno Infanzia al primo anno Primaria), con orario dalle 16 alle 18. Sarà possibile partecipare in costume, ma non è obbligatorio. Il ritrovo avverrà sotto il portico della Cascina Costa Alta e in caso di maltempo le attività previste verranno riadattate e svolte nelle strutture al coperto della Cascina. Per partecipare all’evento, è necessario iscriversi. Tutte le informazioni necessarie sono disponibili sul sito web ufficiale all’indirizzo www.cascinacostaalta.it.

Ad Arcore, punti di incontro per tutti i mostri martedì 31 ottobre , dalle 19, presso i Giardinetti degli Alpini in via Mantegna. Si potranno trovare dolcetti, te caldo e vin brulè. Presso l’Iride in piazza Durini in programma storie paurose e sanguinose caramelle dalle ore 2. Presso la Cartoleria Copia & Incolla si potranno trovare sculture di palloncini, personaggi a sorpresa, truccabimbi e molto altro a partire dalle 17.

Domenica 29 ottobre, nel giardino della Biblioteca di Carnate in programma dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17 la Festa della zucca con gonfiabili, dolci, ciambelle, zucchero filato, bibite, caldarroste, vin brulè, patatine e molto altro ancora.

Martedì 31 ottobre , la piazza San Giacomo di Giussano si trasformerà in un’oasi di divertimento per celebrare Halloween. A partire dalle 21, i residenti e i visitatori avranno l’opportunità di partecipare a un eccezionale “Halloween di Fuoco“, un evento organizzato con cura dalla Pro Loco di Giussano e dal Comune. Non mancheranno dolci tradizionali, frittelle appena sfornate, zucchero filato e pop corn. Una selezione di prelibatezze per soddisfare il palato di grandi e piccini. Maratona di letture per bambini da 3 a 6 anni, a tema “Halloween”.

Appuntamento sabato 28 ottobre in Biblioteca Civica di Lissone. Ingresso libero, gratuito, senza prenotazione, nella sezione ragazzi della Biblioteca. Inizio ore 15.30, fine alle 17.

Halloween da paura a Villa Brivio a Nova Milanese. Il Comitato Genitori Giovanni XXIII organizza domenica 29 ottobre, dalle 15 alle 18, l’iniziativa ispirata alla Famiglia Addams “The Novas Family”. In programma una serie di laboratori spaventosi, giochi e sorprese da brivido che renderanno il pomeriggio divertente ma anche un po’ inquietante.

La Pro Loco di Sovico in collaborazione con AVIS Sovico e CAI Sovico organizzano martedì 31 ottobre, Halloween River, un percorso pauroso tra i boschi del Lambro per grandi e piccini. Il ritrovo è previsto a partire dalle 19 presso l’Area Spettacolo in vicolo degli Alpini 20. Solo percorso 5 euro, percorso e dinner box (lasagna e acqua) fino a 8 anni 8 euro, oltre 8 anni 10 euro. In caso di pioggia la manifestazione verrà annullata. Per maggiori informazioni e prenotazioni solo telefoniche 353.4270342.

Ad Acquaworld, a Concorezzo, c’è l’unico Parco acquatico al coperto e all’aperto d’Italia. Il 31 ottobre, a partire dalle 21, non ci sarà più scampo per nessuno. Le tenebre caleranno nel parco e una pioggia di schiuma rosso sangue inonderà la dancehall per una serata con Dj Set a ritmo delle hit del momento. Mentre, il 28, 29 e 30 ottobre, Caccia agli Zombie: il parco sarà invaso da zombie e altre creature mostruose che si nasconderanno negli abissi della vasca onde e tra le attrazioni del Parco.

Il 29 ottobre e 1 novembre, Caccia al Tesoro di Halloween al Castello Visconteo di Pavia. Alle 16 si festeggia Halloween con una spaventosa caccia al tesoro per bimbi e genitori di qualsiasi età. Prenotazioni via whatsapp al numero: 351 3569474.

Il 31 ottobre, Halloween a San Pietro in Verzolo a Pavia. I bambini busseranno alle porte dalle 20.30 alle 22. Non bisogna fare altro che offrire un dolcetto o uno scherzetto. Confermare la partecipazione all’iniziativa con un sms allo 320 2314223 (Eleonora) entro il 28 ottobre. Ritrovo alle 21 allo Store Wash Dog di Viale Cremona 4.

Arriva la festa di Halloween in costume per tutti i bambini da 4 anni in su, il 31 ottobre, dalle 16.30, in piazza Cavour / Kuerc a Bormio. Baby dance da brivido, fantasmini led, racconti di paura, pozione magica stregata ma soprattutto... Dolcetto o scherzetto tra le vie della città Ci si potrà travestire e portare uno zainetto o borsetta. La festa, all'aperto, organizzata dal Gruppo Animando, è solo per i bambini. La quota di partecipazione è di € 10,00 a bambino.

Il 30 ottobre, alle 16.15, la Biblioteca di Bormio, in collaborazione con il Centro Studici Storici Alta Valtellina, invita a un'emozionante caccia stregata alla scoperta delle leggende, dei racconti e dei personaggi più paurosi della storia bormina. Come funziona?Formate una squadra con amici e parenti e scegliete il nome. Unico obbligo: il caposquadra deve essere maggiorenne Tutti i bambini sono invitati a presentarsi all'attività in maschera. Info e prenotazioni obbligatoria entro il 28 ottobre c/o Biblioteca di Bormio (Tel. 0342 912229 - bibliobormio@comune.bormio.so.it). Evento gratuito.

Il 31 ottobre, alle 15.30, la biblioteca di Bormio invita a un'emozionante avventura nella giornata di Halloween. Diventa protagonista di "Libro con delitto", interpreta il personaggio che ti verrà affidato, scorpi e risolvi gli enigmi che troverai nel tuo copione e sfida gli amici senza paura. Info e prenotazioni obbligatoria entro il 30 ottobre c/o Biblioteca di Bormio (Tel. 0342 912229 - bibliobormio@comune.bormio.so.it). Attività per ragazzi a partire dai 12 anni. Massimo 15 partecipanti. Evento gratuito.

Cavalcata Spettrale di Halloween al Centro Ippico Wild Horse, seguita da una sessione di cura dei cavalli. I bambini avranno l'opportunità di decorare i cavalli con accessori a tema Halloween come stelle filanti, teschi e zucche. Sarà anche possibile partecipare a un breve corso su come prendersi cura di un cavallo, imparando a spazzolare e pulire gli zoccoli. Benvenuto e preparazione dei cavalli con decorazioni a tema Halloween. Cavalcata spettrale nel recinto (sorvegliata da istruttori qualificati). Sessione di cura dei cavalli (spazzolatura e pulizia degli zoccoli). Costo dell'attività: 10,00 € Info e prenotazioni (entro le 18.00 del giorno precedente): Tel. 3498090289 - mail: wildhorsebormio@gmail.com.

Dopo il primo incontro sul Conte Diavolo, Giuseppe Rainolter torna a raccontare curiosi eventi di storia locale. Questa volta la tematica verterà sulla storia delle streghe in Alta Valle, dove malefici e superstizioni la faranno da padroni. Appuntamento alla Biblioteca Cepina a Valdisotto, il 31 ottobre, alle 17.30. Ingresso libero.

Nel giorno di Halloween il Comune di Castiglione Olona, in collaborazione con l'Associazione Genitori in Branda onlus e CastellEventi, presentano "Hallowwen al Castello": un ricco programma di attività rivolte a tutti, dai più piccoli e le loro famiglie ai più grandi. L'appuntamento è per martedì 31 ottobre al Castello di Monteruzzo dove, a partire dalle 16, negli ambienti dello storico edificio castiglionese sarà possibile trascorrere una giornata all'insegna del brivido e del divertimento. Il programma prevede giochi, laboratori, musica, magia e diverse attività a tema pensate per i bambini, tra cui alle ore 18.30 l'immancabile concorso "Un Mostro di Zucca" che vedrà premiate le più spaventose zucche intagliate che verranno portate da casa. Si potrà fare merenda nel pomeriggio e degustare piatti caldi fino a tardi quando, a partire dalle 21, la serata proseguirà per i più grandi con la festa in maschera e il DJ set. Siete pronti a fare dolcetto o scherzetto? ...ma fate molta attenzione ai mostri che hanno deciso di darsi appuntamento per Halloween proprio al Castello.

Martedì 31 ottobre, al Museo del Tessile di Busto Arsizio, si festeggerà la decima edizione di Celtic New Year - Capodanno Celtico, organizzato dall’Accademia di Danze Irlandesi Gens d’Ys, con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio. Gli appuntamenti inizieranno nel pomeriggio dalle 18 alle 19 (due turni) con Fate, Folletti e altre creature magiche. Personaggi incantati che si nascondono, ma sembrano perfetti per essere protagonisti di storie, di un piccolo grande viaggio fiabesco per bambini e adulti di tutte le età. Sana paura e puro divertimento. A cura di Dramatrà. Alle 19 Stage di danze folk nordeuropee, lezione primi passi, per non perdere nemmeno un ballo durante i concerti della serata. Alle 21 tutti in pista, si entra nel vivo della festa a ballo con il gruppo dei Duilleoga e la loro interpretazione della musica tradizionale irish. Alle 22.30 saranno sul palco, The Clurs una band varesina con una sezione ritmica martellante nella quale si mischiano riff punk con melodie di chiaro stampo irlandese, per un concerto irish folk rock, con un vasto repertorio di canzoni irlandesi. Immancabile la premiazione della “Zucca più bella" . Saranno presenti nell'area il mercatino artigianale e punti ristoro con cibo, bevande calde, birra, idromele e sidro. In serata sarà offerta la fantastica zuppa di Zucca condita con ingredienti misteriosi. Dress code a tema consigliato: streghe, maghi, elfi, creature fantastiche, travestimenti paurosi per scacciare “le creature” indesiderate in questa magica notte, sana paura e tanto divertimento. Allo scoccare della mezzanotte, con la partecipazione rituale del Tempio di Cibele, una tradizione che si ripete, un momento per riflettere in cerchio, per abbandonare i momenti negativi e lasciare spazio a nuovi sogni. Bruciare simbolicamente, attraverso bigliettini volanti, tutto ciò che si vuole dimenticare per aprirsi ad una nuova vita.

Martedì 31 ottobre, alle 21, al Teatro Sociale di Busto Arsizio arriva lo spettacolo di Halloween per famiglie con bambini ‘Fatti avanti se hai coraggio!’ Con Storie di paura narrate e cantate da Ortoteatro. Lo spettacolo è stato presentato in Festival, Rassegne e Teatri di tutta Italia. Premiazione famiglia più spaventosa!Sorpresa per tutti i bambini e le bambine al termine dello spettacolo. Adatto ad un pubblico dai 4 anni in su. Ingresso 10 euro.

Dove c’è immaginazione non c’è orrore: torna la tradizionale Festa di Halloween al Bosco del Fauno di Biandronno martedì 31 ottobre a partire dalle ore 18, tra spettacoli mostruosi, musica e ottimo cibo.

Speciale appuntamento spettrale martedì 31 ottobre alle ore 18 al sottopasso del cimitero di Castronno: parte da qui l’evento Una ciclabile da Paura promosso dalla Pro Loco che guiderà al sfilata fino al parchetto di Sant’Alessandro per una festa tra dolcetti e scherzetti.

Halloween disco party con Latinfiexpo che ritorna all’area feste di via 1 maggio a Cassano Magnago per un evento dedicato alla notte più buia dell’anno: una grande festa a tema “Disco Party ’90-2000” con animazione e travestimenti macabri.