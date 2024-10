Ancora maltempo in Lombardia, forti piogge e onda di piena sul fiume Po. Da lunedì torna la nebbia in pianura

Milano, 26 ottobre 2024 – Continua l’ondata di maltempo a Milano e in Lombardia, con l’allerta gialla tra sabato e domenica. Nel corso del pomeriggio e della serata di oggi sabato 26 ottobre sono attese precipitazioni da deboli a moderate sui settori centro-occidentali della regione, temporaneamente forti a ridosso delle Prealpi Occidentali in serata. Le precipitazioni previste potranno assumere carattere di rovescio, occasionalmente anche di temporale. Si prevede vento a tratti moderato sulla pianura con raffiche massime fino a 40 km/h.

Tra la notte e il mattino di domani domenica 27 ottobre saranno ancora probabili precipitazioni sugli estremi settori occidentali della regione, mentre dal pomeriggio si attende una generale cessazione dei fenomeni che, tuttavia, potranno risultare ancora molto deboli e sparsi principalmente sulle province occidentali. Al mattino si prevede vento a tratti moderato sulla pianura con raffiche massime fino a 40 km/h. Inoltre, a causa delle precipitazioni previste per le prossime ore sul territorio piemontese, si attende la formazione di un'onda di piena sul fiume Po, il cui transito porterà, nella giornata di domani, ad un aumento dei livelli idrometrici anche nelle sezioni del territorio lombardo.

Il fiume Po osservato speciale

E con l’inizio della settimana? Quali sono le previsioni meteo? Tra domenica sera e lunedì l’allontanamento del minimo di pressione verso lo stretto di Gibilterra determina condizioni via via più stabili ad inizio settimana, con nuvolosità in attenuazione e venti deboli, ma sono anche favorite inversioni termiche notturne e nebbie in pianura nelle ore più fredde.