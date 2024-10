Due milioni per il torrente Tremana. Sì alla nuova vasca di laminazione

A seguito dei danni provocati dalle recenti ondate di maltempo nel territorio di Bergamo Regione Lombardia stanzierà a novembre 2 milioni di euro. Saranno utilizzati per la realizzazione del canale scolmatore del torrente Tremana e per l’impianto di grigliatura sulla roggia nuova. La restante parte del finanziamento dell’opera, del costo di circa 4 milioni, sarà invece erogata dal Comune di Bergamo. Questo quanto emerso durante l’incontro tra l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, il sindaco di Bergamo Elena Carnevali e i rappresentanti istituzionali del territorio avvenuto oggi a Palazzo Frizzoni, sede del Comune. Buone notizie anche per i residenti di largo Barozzi, via dello Statuto e delle vie limitrofe, nel quartiere cittadino di Santa Lucia. Sono finalmente ai blocchi di partenza i lavori per la realizzazione della nuova vasca di laminazione per le acque meteoriche, sotto il parcheggio a strisce blu di via dello Statuto, di fronte alla sede dell’Accademia della Guardia di Finanza. Un’opera di cui si parla da tempo e che ora finalmente diventa realtà, necessaria poiché negli ultimi anni nella zona si sono riscontrati, a causa di piogge abbondanti, diversi allagamenti.

Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue e meteoriche, rappresentato dalla rete fognaria mista e dalla roggia Curna, ha infatti evidenziato delle insufficienze e questo, come detto, ha comportato l’allagamento di alcune aree, in particolare quelle comprese tra largo Barozzi, via dello Statuto e zone limitrofe. I lavori prenderanno il via lunedì 4 novembre e si concluderanno nei primi mesi del 2026. "Mi auguro, però, che si riuscirà a chiudere entro la fine del 2025", sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Bergamo Ferruccio Rota. La vasca sarà lunga 75 metri, profonda 7 e avrà un volume d’invaso di circa 3.130 metri cubi. Il progetto ha un importo complessivo pari a quasi 4 milioni di euro, in parte finanziati dal Pnrr. Passi avanti si stanno facendo anche per la realizzazione della seconda vasca di laminazione prevista nel quartiere cittadino di Longuelo, sempre più urgente alla luce degli allagamenti che interessano la città. M.A.