Grandine e forti temporali, in Lombardia rischio nubifragio: oggi allerta meteo arancione

Milano – Dopo le piogge – di intensità contenuta – delle scorse ore, sulla Lombardia sarà un altro giorno di allerta meteo. La giornata odierna, in particolare, potrebbe risultare particolarmente critica, con forti temporali in particolare nella zona settentrionale della regione. Oggi, venerdì 21 giugno, per il transito dalla Francia di un'onda depressionaria è previsto l'ingresso di un fronte di aria fredda sul Nord Italia responsabile di un marcato aumento dell'instabilità e della formazione di rovesci e temporali, anche di forte intensità. Per questo è stata diramata l’allerta arancione per forti temporali e gialla per rischio idrogeologico.

La mappa dell’allerta meteo per oggi in Lombardia

Nuova allerta meteo in Lombardia

Come spiegato dalla Protezione Civile oggi saranno probabili precipitazioni già dal mattino su Alpi e Prealpi Occidentali e Media Valtellina, localmente sotto forma di rovesci e temporali, dove sarà possibile già in questa fase un marginale interessamento della pianura Nord-occidentale. Dal pomeriggio è previsto un progressivo aumento dell'instabilità a partire da Ovest con rovesci e temporali diffusi su Alpi e Prealpi, a cui seguirà un parziale interessamento anche dei settori di media e alta pianura, seppur con bassa affidabilità previsionale. Poco probabili e al più isolati i fenomeni attesi su bassa pianura e Appennino. In corrispondenza dei fenomeni temporaleschi più intensi saranno possibili grandinate di medie-grosse dimensioni e forti raffiche di vento. In area alpina e prealpina, con buona probabilità, le precipitazioni convettive assumeranno localmente carattere di semi-stazionarietà e persistenza su zone molto circoscritte: si segnalano possibili accumuli fino a 80-100 mm in poche ore.

Grandine record: ecco dove sono caduti i chicchi

Il quadro meteo in Italia: le previsioni

Doppio attacco con condizioni meteo estreme sull'Italia: ancora super caldo africano con picchi di 41°C al Centro-Sud, supercelle temporalesche in formazione al Nord con fulmini e grandine. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma un momento difficile per il nostro Paese, dal punto di vista meteorologico. L'anticiclone africano Minosse porterà altre 48 ore di caldo rovente dalla Toscana in giù, mentre al Nord sono in arrivo ben due cicloni. Il primo ciclone, proveniente dalla Spagna, causerà già dalle prossime ore fenomeni violenti su Alpi e Prealpi centro-occidentali per poi spingere l'instabilità anche verso la Pianura Padana e le Alpi orientali: in sintesi, l'area di bassa pressione proveniente dalla Spagna, decreterà la fine del caldo al Nord sotto colpi di vento, grandine e intensi acquazzoni con possibile formazione di supercelle temporalesche.

T15MH-B

Attenzione: rischio supercelle temporalesche

Dobbiamo ricordare, purtroppo, che dopo una fase calda e umida i temporali sono più forti. Si temono supercelle temporalesche in Val Padana con raffiche di vento (downbursts) e grandine grossa: monitoreremo per capire bene lo sviluppo dei temporali e la loro localizzazione più probabile.