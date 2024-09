Temporali con violenti rovesci e grandinate in Lombardia e a Milano: una domenica da incubo. Le previsioni meteo

Milano – A distanza di poco più di 48 ore dall’ondata di maltempo che ha letteralmente sommerso d’acqua Milano e gran parte della Lombardia, sulla regione è pronto a scattare un avviso di criticità gialla (ordinaria) per rischio temporali dalle 6 di domani, domenica 8 settembre, e idrogeologico e idrico dalle ore 12 di domani (arancione per tutta la zona sud della regione). I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini, locali grandinate e forti raffiche di vento. Nello specifico sulla Lombardia le previsioni meteo annunciano una domenica “da incubo”, con un tempo tutt’altro che estivo: l'approfondimento sul sud della Francia di una saccatura apporterà infatti masse d'aria umide meridionali sulla regione con piogge in intensificazione nel pomeriggio. Lunedì è prevista una residuale instabilità sui settori orientali con passaggio a tempo stabile e soleggiato da martedì. Ma anche in questo caso la tregua sarà molto breve: già dalla metà della settimana è prevista una nuova perturbazione con l’ingresso di masse d'aria fresche da nord che determinerà precipitazioni diffuse e un sensibile calo delle temperature. Ma partiamo dalle previsioni meteo giorno per giorno di Arpa Lombardia.

Mappa allerta meteo per forti temporali: avviso di criticità arancione e gialla in Lombardia per la giornata di domenica 8 settembre

Domani domenica 8 settembre

Stato del cielo: ovunque nuvoloso o molto nuvoloso nel pomeriggio. Precipitazioni: tra notte e mattino deboli a partire dai settori più occidentali e Appennino, in estensione nel corso della mattinata anche a est; nel pomeriggio in intensificazione moderate ed estensione a tutta la Regione, possibili anche a carattere di rovescio o temporale, persistenti in serata sui rilievi e pianura orientale, in attenuazione e progressivo esaurimento sui settori più occidentali. Temperature: minime in rialzo, massime in calo. In pianura minime tra 17 e 20 °C, massime tra 22 e 25 °C. Zero termico: in calo a circa 4000 metri o a quote inferiori in serata sui rilievi alpini. Venti: in pianura da deboli a moderati orientali, in montagna a tratti in rinforzo da sud.

Previsioni meteo dal bollettino di Arpa Lombardia per domenica 8 settembre

Lunedì 9 settembre

Stato del cielo: nella notte e al mattino nubi basse diffuse, in dissolvimento nel pomeriggio a partire dai settori centro occidentali, a est irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni: nella notte da deboli a moderate sulla parte centro orientale, in attenuazione e progressivo esaurimento da inizio mattinata; nel pomeriggio assenti salvo isolati occasionali su prealpi orientali. Temperature: minime in lieve calo, massime in lieve rialzo. In pianura minime intorno a 17 °C, massime intorno a 26 °C. Zero termico: in calo a 3600 metri. Venti: in pianura da deboli a moderati occidentali, in montagna moderati da nord sulla parte occidentale e in rinforzo sulle creste di confine.

Martedì 10 settembre

Stato del cielo: nella notte e primo mattino nubi basse o locali foschie sulla bassa pianura in dissolvimento fino a sereno; in montagna sereno a tratti irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni: assenti o al più poco probabili isolati sui rilievi prealpini orientali. Temperature: minime in calo, massime stazionarie. Zero termico: in calo a 3400 metri o a quote inferiori sui crinali più a nord. Venti: in pianura deboli orientali, in montagna deboli da sud.