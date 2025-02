Previsioni meteo a Milano e in Lombardia: cielo sereno (quasi) ovunque ma non dimenticate sciarpa e guanti

Milano, 17 febbraio 2025 – In Lombardia e più in generale al Nord tempo bello quasi ovunque ma freddino almeno per i prossimi giorni che “saranno caratterizzati da un flusso di aria fredda dai Balcani. Sulle zone di alta pianura e prealpine – spiegano gli esperti di 3Bmeteo - avremo cielo spesso nuvoloso per nubi basse, qualche apertura in più sulle zone di bassa pianura specie orientali. Tempo che si manterrà ben soleggiato sulle Alpi, fatta eccezione per qualche velatura di passaggio. Clima che si manterrà freddo, tipicamente invernale, con valori massimi non oltre i 6-8 gradi in pianura”. Il prossimo week-end le condizioni potrebbero peggiorare con qualche pioggia su Milanese.

Il meteo in Lombardia

Per i prossimi giorni Arpa Lombardia prevede “regime di deboli correnti in quota dai quadranti settentrionali che favoriscono condizioni atmosferiche prevalentemente stabili per tutto il periodo. Nuvolosità variabile, prevalentemente in forma di velature, con ampi tratti di cielo sereno, precipitazioni assenti, vento debole. Temperature in calo nei valori minimi, stazionarie nei massimi”.

Ecco nel dettaglio cosa ci aspetta nei prossimi giorni secondo gli esperti di Arpa Lombardia

Lunedì 17 febbraio 2025

Ovunque in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. In Pianura minime intorno ai -2 gradi e massime intorno agli 8. Zero termico intorno a 1000 metri, in rapido abbassamento in mattinata fino a circa 400 metri poi in risalita.

Martedì 18 febbraio 2025

In prevalenza sereno ovunque. Temperature: minime e massime senza variazioni di rilievo. Zero termico intorno a 800 metri.

Mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio