Estate di San Martino, splende il sole: che cos’è e perché cade l’11 novembre

Milano, 11 novembre 2023 – Non ci sono più le mezze stagioni si usa dire, prendendo coscienza dei cambiamenti climatici in corso negli ultimi anni. Eppure l’estate di San Martino, evento che sta tra la tradizione popolare e le reali condizioni meteorologiche, almeno quest’anno non tradisce le aspettative. Ed oggi, infatti, almeno sulla Lombardia, splende il sole, che riscalda rispetto ai primi rigori autunnali.

L’estate di San Martino è specchio ed antitesi dei ‘giorni della merla’, che cadono tradizionalmente tra il 29 e il 31 gennaio, e sono considerati i più freddi dell'anno, sempre secondo le credenze popolari e ‘meteo permettendo’.

Chi era San Martino

L'Estate di San Martino si associa alla figura del Santo Martino di Tours, vescovo del IV secolo, raffigurato nell’iconografia come il soldato romano che, alle porte di Amiens, tagliò a metà il proprio mantello per coprire un mendicante: in quel momento la tempesta cessò e uscì il sole a riscaldare l’aria. San Martino si convertì diventando simbolo di carità. Il giorno a lui dedicato è proprio l’11 novembre, periodo attorno alla metà di novembre durante il quale, in genere, le perturbazioni nel nord Europa si attenuano. La festa dedicata al santo che per generosità fa risplendere il sole, conosciuto in tutta Europa, è dunque diventata l’estate di San Martino, periodo considerato ideale durante il quale svolgere fiere, processioni e degustazioni di cibi e vini tipici. E, perché no, procurarsi un bel mantello caldo.

Perché l’11 novembre si parla di estate?

In base alle osservazioni meteorologiche fatte in modo empirico nel corso dei secoli la metà di novembre in Europa, Italia compresa, è associata ad una stabilità climatica in genere legata al mutamento delle correnti atmosferiche, che in passato ha spesso portato ad una pausa delle precipitazioni tipiche autunnali, e all'angolatura del sole che può contribuire a un riscaldamento più efficace durante il giorno, anche se il calare del buio è anticipato.

Le previsioni: oggi sole!

È l’alta pressione che si registra oggi in Lombardia a confermare la tradizione che vuole celebrata, proprio l’11 novembre, l’estate di San Martino e a garantire tempo stabile ed assolato ovunque. Pressoché ovunque cieli sereni o poco nuvolosi per il transito di velature e locali addensamenti sui rilievi nelle ore notturne e serali. Precipitazioni: assenti, salvo brevi ed isolate possibili sui rilievi settentrionali di confine fino al mattino e dalla sera. Le temperature minime sono in forte calo, comprese tra 1 e 4 °C, mentre le massime sono in leggero aumento, specie in pianura, tra 13 e 15 °C. Venti: in pianura e sull'Appennino dai quadranti occidentali fino a moderati o localmente forti, con i maggiori rinforzi tra mattinata e pomeriggio; su Alpi e Prealpi settentrionali, da moderati a forti, con i maggiori rinforzi sulle cime. Altri fenomeni: locali banchi di nebbia in pianura e nelle valli nelle ore fredde. Neve oltre 1200 metri: ma oggi dovrebbero esserci deboli nevicate solo nella zona di Livigno, in Valtellina. Zero termico: tra 1600 e 1800 metri.

Le previsioni di domenica 12 novembre

Anche domenica tempo più nuvoloso al mattino ma con schiarite verso sera grazie a venti secchi. Si mantiene dunque il clima ‘stabile’ tipico dell’estate di San Martino. Possibili nevicate sempre e solo in Alta Valtellina. Uno scenario dunque che, rispetto alle ultime settimane, con ondate di forte maltempo, esondazioni e allagamenti, resterà asciutto in Lombardia, tranne qualche possibile fenomeno sulle Alpi.

La tendenza della settimana

Le temperature, in linea con le medie del periodo, dovrebbero inoltre, nel corso dei prossimi giorni, anche per l’afflusso di venti caldi, aumentare fino a risultare superiori rispetto alla norma. Questa estate d’autunno proseguirà in Lombardia per tutta la settimana quando la tendenza climatica fa registrare un clima soleggiato o poco nuvoloso