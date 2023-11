Meteo in Lombardia, le previsioni per il weekend dell’11 e 12 novembre: temperature in calo

Quello in arrivo in Lombardia si prospetto weekend che apre le porte all’inverno. A un sabato di cieli soleggiati e temperature diurne intorno ai 15 gradi seguirà una domenica nuvolosa e nebbiosa con temperature minime in calo fino a 3 gradi. Ma ecco le previsioni dell’Arpa Lombardia.

Cieli sereni o poco nuvolosi, assenza di piogge ma possibile neve oltre 1.200 metri. Temperature in forte calo già dalla notte con massime intorno ai 14 gradi e minime a 3 gradi. Previsti locali banchi di nebbia in pianura e nelle valli nelle ore fredde.

Domenica si prospetta nuvolosa, umida e fredda. Assenza di precipitazioni e temperature in lieve calo, con venti deboli e neve in quota. Zero termico intorno ai 1,450 metri.