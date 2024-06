Allerta meteo sulla Lombardia: quando e dove arriveranno pioggia e grandine

L’estate è ormai alle porte ma gli acquazzoni e i temporali non ne vogliono sapere di dar tregua alla Lombardia. Dopo un maggio e un giugno all’insegna della pioggia, i rovesci tornano a minacciare le prime serate estive. Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha infatti diramato un'allerta gialla (rischio ordinario) per temporali dalla mezzanotte di oggi, giovedì 20 giugno, e per le successive 24 ore.

Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Il Comune ricorda che durante l'allerta meteo si invitano i cittadini e le cittadine a non sostare nei sottopassi, nelle aree a rischio esondazione di Seveso e Lambro, sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

Venerdì 20 giugno l’allerta diventa arancione

E il tempo venerdì dovrebbe addirittura peggiorare. Secondo le previsioni Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione, in alcune zone della Lombardia l’allerta per rovesci e temporali diventerà addirittura arancione dal primo pomeriggio di venerdì 21 giugno. Il peggioramento è attribuibile al transito dalla Francia di un'onda depressionaria che accompagnerà l'ingresso di un fronte di aria fredda sul Nord Italia. In particolare, le zone maggiormente interessate dalle precipitazioni, già dal mattino, saranno Alpi e Prealpi Occidentali e Media Valtellina.

Poi, nel pomeriggio, è previsto un progressivo aumento dell'instabilità a partire da Ovest con rovesci e temporali diffusi su Alpi e Prealpi, a cui seguirà un parziale interessamento anche dei settori di media e alta pianura. In corrispondenza dei fenomeni temporaleschi più intensi saranno possibili grandinate di medie-grosse dimensioni e forti raffiche di vento. In area alpina e prealpina, con buona probabilità, le precipitazioni si concentreranno su zone molto circoscritte: possibili accumuli fino a 80-100 mm di pioggia in poche ore.