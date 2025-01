Violenti rovesci di pioggia sulla Lombardia: allerta maltempo anche su Milano. Le zone più a rischio: la mappa

Milano, 27 gennaio 2025 – La Lombardia è in queste ore alle prese con una forte ondata di maltempo che sta portando pioggia incessante in pianura e neve in montagna: il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato una allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico a partire dalle ore 14 di oggi, lunedì 27 gennaio, e per le prossime 24 ore. Allerta gialla anche per rischio idrico dalle ore 18 e fino alle ore 16 di domani, martedì 28 gennaio.

Le previsioni meteo

Dal pomeriggio di oggi si attende infatti una progressiva intensificazione delle precipitazioni su tutta la regione, con possibilità di qualche rovescio, anche temporalesco sull'Oltrepò Pavese in serata. La quota dello zero termico, tra 1600 e 2200 m, tenderà ad alzarsi ulteriormente in particolare sull'Appennino Pavese e sulla fascia prealpina. Si prevede vento in rinforzo sulla Pianura, in particolare sulle zone orientali e sui settori montani, soprattutto alle quote più elevate. Per la giornata di domani sono ancora previste, nella notte, precipitazioni diffuse su tutta la regione, tendenti ad esaurirsi in mattinata su Pianura e Oltrepò Pavese e dal primo pomeriggio sulle zone alpine e prealpine. Le precipitazioni saranno più insistenti sui settori montani e di Alta Pianura. Le piogge potranno assumere, a tratti, carattere di rovescio, occasionalmente temporalesco su Oltrepò Pavese e zone prealpine. Rinforzi del vento da Est sulla Pianura centro-orientale, da Sud sulle zone montane, a tratti fino a molto forti alle quote più elevate; in attenuazione nel corso del pomeriggio.

Cosa non fare in caso di allerta meteo

Durante l'allerta meteo si invitano i cittadini e le cittadine a porre attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto gli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

Scatta il monitoraggio

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città. I cittadini e le cittadine che desiderano restare sempre informati sui rischi meteorologici possono collegarsi al sistema di allerta della Protezione civile, registrandosi online oppure scaricando la app gratuita per sistemi operativi Ios e Android. red