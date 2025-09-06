Violenza in ospedale, completamente ubriaco aggredisce un medico e sfascia le attrezzature

Mantova, 6 settembre 2025 – Ancora un episodio di violenza in un Pronto soccorso lombardo. Questa volta è accaduto a Mantova dove un medico di guardia è stato aggredito da un paziente. L’uomo di nazionalità italiana, in stato di agitazione e alterato dagli effetti dell'alcol, era in attesa di valutazione clinica quando si è scagliato contro il medico, che ha riportato contusioni, e contro alcune attrezzature del pronto soccorso.

Lo sottolinea in una nota l'Asst di Mantova. "Il personale sanitario - prosegue l'Asst - ha immediatamente attivato le forze dell'ordine tramite il pulsante rosso di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che prenderanno i provvedimenti del caso, anche dopo la visualizzazione delle immagini riprese dalle telecamere interne. Gli episodi di aggressione, verbale o fisica, nei confronti degli operatori sanitari continuano a essere numerosi. Il personale del Pronto soccorso lavora ogni giorno con professionalità e dedizione, spesso in condizioni di difficoltà di reclutamento dell'organico e con un carico elevatissimo di utenti".

Asst Mantova invita i cittadini "alla massima collaborazione, nel rispetto del lavoro e del ruolo prezioso degli operatori, delle regole di sicurezza e dell'uso appropriato delle strutture di emergenza-urgenza, troppo spesso congestionate da accessi non urgenti - conclude la nota - Un sentito ringraziamento va alle forze dell'ordine per il tempestivo intervento. Si auspica un'attenzione costante da parte delle istituzioni e della comunità nei confronti del Pronto Soccorso, cuore pulsante dell'ospedale e primo presidio a tutela della salute della popolazione".