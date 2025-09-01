Spacciatore in bici elettrica scappa dalla polizia ma finisce contro l’auto degli agenti: arrestato

Un cittadino italiano di 28 anni, residente in provincia di Mantova, è finito in manette lo scorso 31 agosto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio si è consumato durante un normale servizio di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine.

Il giovane si trovava a bordo di una bicicletta elettrica quando è stato notato dagli agenti mentre maneggiava del denaro, atteggiamento che ha insospettito i poliziotti e li ha spinti ad avvicinarsi per un controllo. Alla vista della volante, però, il 28enne ha tentato di fuggire, dando vita a un breve inseguimento che si è concluso in modo rocambolesco.

Durante la fuga, l'uomo ha lanciato un involucro in un cortile privato, probabilmente nel tentativo di disfarsi del materiale compromettente. Non solo: nella concitazione, ha anche urtato contro l'automobile di servizio delle forze dell'ordine, aggravando ulteriormente la sua posizione.

Il recupero dell'involucro lanciato durante la fuga ha confermato i sospetti degli investigatori: al suo interno sono stati rinvenuti 9 grammi di hashish. Inoltre, il 28enne aveva con sé 125 euro in contanti, somma considerata dagli inquirenti come possibile provento dell'attività di spaccio.

L'arresto è stato successivamente convalidato dal tribunale di Modena, che ha imposto all'uomo l'obbligo di presentarsi regolarmente presso gli uffici della polizia giudiziaria. Una misura cautelare che gli permetterà di rimanere in libertà, ma sotto stretto controllo delle autorità competenti.