“Vorrei prenotare delle camere, sono un maresciallo”: ma è la nuova versione della truffa del finto carabiniere

Mantova, 11 giugno 2025 – Un imprenditore mantovano di 72 anni è riuscito a sventare un tentativo di truffa messo in atto da un uomo che si spacciava per maresciallo dei carabinieri. La vicenda è emersa grazie alla segnalazione dell’imprenditore ai militari della Stazione di Porto Mantovano, che hanno avviato le indagini e individuato il presunto responsabile.

Il truffatore aveva contattato l’hotel gestito dall’imprenditore, situato nella prima periferia di Mantova, chiedendo la prenotazione di alcune camere per un presunto soggiorno di colleghi dell’Arma. Fingendo urgenza, il sedicente Maresciallo ha preteso il pagamento anticipato, richiedendo l’Iban dell’albergo per effettuare un bonifico di 1.140 euro.

Nei giorni successivi, il falso carabiniere ha ricontattato la struttura, sostenendo di aver erroneamente versato una cifra superiore a quella pattuita e chiedendo la restituzione della presunta eccedenza su un conto corrente estero. Insospettito dalla richiesta, l’imprenditore ha subito informato i veri carabinieri, che, dopo i primi accertamenti, lo hanno invitato a formalizzare una denuncia.

L’inchiesta ha permesso di verificare che il nome utilizzato dal finto maresciallo non corrisponde a nessun appartenente all’Arma. Le indagini hanno portato all’identificazione di un 40enne residente a Secondigliano, in provincia di Napoli, denunciato con l’ipotesi di reato di tentato riciclaggio. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dovrà essere accertata in sede di giudizio. I Carabinieri di Mantova, che da tempo sono impegnati in una campagna di sensibilizzazione contro le truffe, invitano tutti gli imprenditori a prestare la massima attenzione e a rivolgersi al 112 o alle caserme territoriali per segnalare ogni episodio sospetto.