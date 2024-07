Travolto da un’automobile e sbalzato in un fossato: muore ciclista nel Mantovano

Rodigo (Mantova), 13 luglio 2024 – Ancora morte sulle strade lombarde. Un ciclista ha perso la vita in un incidente avvenuto oggi sabato 13 luglio attorno alle 14 tra Goito e Rivalga, all’altezza di Settefrati.

La vittima, non è ancora stata riconosciuta ma probabilmente è di origine indiana.

Secondo una prima ricostruzione di fonti locali, sarebbe stato investito sulla provinciale 23 da un’auto nei pressi di Rivalta sul Mincio e sbalzato violentemente in un fosso a lato strada.

Ai soccorritori del 118 non è restato altro che costatarne il decesso. Sul posto anche un’eliambulanza, che si era levata in volo da Verona.

Ora tocca a carabinieri, intervenuti insieme, alla polizia locale ricostruire la dinamica della tragedia. Per consentire soccorsi e rilievi inevitabili per il traffico disagi bloccato nelle due direzioni.

Un sabato dal bilancio pesante sulle strade lombarde: un uomo di 58 anni è morto dopo essere rimasto intrappolato nella sua auto in fiamme dopo essersi schiantato contro uno cordoli di imbocco del casello autostradale di Gallarate, sull’autostrada dei Laghi A8, in direzione Varese. Un motociclista di 43 anni è rimasto gravemente ferito dopo essersi schiantato contro un’automobile lungo l’ex Statale Asolana, all’altezza di Carpenedolo, in provincia di Brescia. E’ di sette feriti il bilancio di un incidente tra una moto e un’auto avvenuto lungo la Statale della Val Seriana all’altezza di Casnigo, in provincia di Bergamo. Tra i feriti, il motociclista è quello in condizioni più gravi, ma sono rimaste coinvolte nello schianto anche tre bambine, due di cinque anni e una di sette