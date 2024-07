Incidente a Carpenedolo, motociclista di 43 anni si schianta contro un’auto: è gravissimo

Un motociclista di 43 anni è rimasto gravemente ferito dopo essersi schiantato contro un’automobile lungo l’ex Statale Asolana, all’altezza di Carpenedolo, in provincia di Brescia. L’incidente è avvenuto sabato mattina intorno alle 11 e l’uomo è le condizioni dell’uomo sono molto gravi.

Secondo una prima ricostruzione, nello scontro la moto è stata sbalzata in aria per diversi metri, finendo in un canale che costeggia la strada. Il quarantatreenne, dopo essere stato stabilizzato dal personale sanitario accorso sul posto è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia dall’elisoccorso. Alla guida dell’auto c’era una donna di 79 anni che è stata condotta in codice giallo all’ospedale di Montichiari. A stabilire l’esatta dinamica dello schianto saranno i carabinieri di Isorella, che stanno effettuando i rilievi.