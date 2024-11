Castiglione, si finge carabiniere per farsi dare 2.500 euro dalla titolare del centro massaggi

Castiglione delle Stiviere (Mantova), 29 novembre 2024 – Si finge carabiniere per estorcere del denaro alla titolare di un centro massaggi ma viene arrestato dai veri carabinieri. È quel che è capitato a un 40enne residente nel Bresciano, denunciato a piede libero dai militari dell’Arma di Castiglione delle Stiviere per tentata estorsione e danneggiamento. L’uomo, alcune sere fa, dopo essersi introdotto in un centro massaggi, millantando di essere un appartenente all’Arma dei carabinieri, chiedeva alla titolare del centro 2.500 euro al fine di “chiudere un occhio” per non sanzionarla, evitando di fatto la chiusura del locale per “asserite problematiche”. Al rifiuto della donna di consegnargli la somma richiesta, il finto carabiniere è uscito dal locale e, a bordo della propria auto, ha speronato volontariamente la vetrata di ingresso del centro massaggi danneggiandolo, per poi darsi alla fuga. Fuga che si è però conclusa al comando dei carabinieri.