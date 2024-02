"Violenza sessuale e rapina”. La denuncia di due donne in un centro massaggi di Corsico

Milano, 17 febbraio 2024 – Serata da incubo in un centro massaggi di Corsico, nel Milanese.

Stando alle prime informazioni, venerdì sera verso le 21.30, due donne cinesi hanno chiamato i carabinieri denunciando di aver subito abusi sessuali e di essere state rapinate da un uomo.

All’arrivo dei militari al centro benessere, una delle donne ha raccontato di essere stata aggredita sessualmente, l'altra ha mostrato ecchimosi ed ematomi alla nuca e al collo. Entrambe hanno detto di essere anche state rapinate.

I carabinieri hanno subito bloccato un uomo, un 29enne marocchino, ancora con un coltello in mano. L'uomo è stato fermato per la rapina in attesa degli esiti clinici sulla violenza sessuale denunciata da una delle due donne.

Nel frattempo, il 118 ha inviato una delle vittime, di 26 anni, alla clinica Mangiagalli di Milano per accertamenti e supporto psicologico, mentre l'altra, che ha riportato contusioni, di 51 anni, è stata trasportata in codice verde all'ospedale San Carlo di Milano.