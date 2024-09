Mantova, carabinieri e finanzieri passano al setaccio la zona della stazione: controlli, perquisizioni e dosi di droga sequestrate

Mantova, 21 settembre 2024 – Nove pattuglie, fra carabinieri, Guardia di finanza e Polizia locale hanno passato al setaccio Mantova venerdì pomeriggio. Un’operazione straordinaria di controllo del territorio coordinata dalla Prefettura, e che nasce dagli impegni presi in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. La zona presa di mira dalle pattuglie è stata quella compresa fra i giardini Nuvolari e viale Pradella. Identificazione delle persone, e nei casi in cui si è reso necessario, perquisizioni personali hanno contraddistinto l'intervento di agenti, finanzieri e carabinieri.

Controllate complessivamente 23 persone: due sono state deferite in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, mentre altri quattro soggetti sono stati segnalati alla Prefettura in quanto assuntori di droga. Nel complesso sono stati sequestrati 83 grammi di hashish rinvenuti nella disponibilità delle persone deferite e segnalate. I servizi straordinari di controllo del territorio nei parchi cittadini e nei luoghi di aggregazione giovanile saranno ripetuti con frequenza, al fine di prevenire e contrastare efficacemente non solo lo spaccio di sostanze stupefacenti ma tutte quelle situazioni di illegalità che creano insicurezza al cittadino.