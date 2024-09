Controlli anti-spaccio nei boschi vicini alla stazione di Cividate

Bergamo – Operazione dei carabinieri della compagnia di Treviglio, in provincia di Bergamo, nell'ambito delle attività di prevenzione dello spaccio di stupefacenti nelle aree boschive. I militari hanno raggiunto la zona vicina alla stazione ferroviaria di Cividate e, insieme ai guardia parco Oglio Nord e agli operatori del Centro addestramento cinofilo Madonna della Strada di Pontevico (Brescia), hanno dato il via ad una vasta operazione di scerbatura e bonifica, già iniziata durante la decorsa primavera in un'area verde di proprietà della società Rfi.

La conclusione delle operazioni è prevista entro la fine della settimana. Nel prosieguo, i carabinieri condurranno mirate attività di controllo del territorio volte a prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio della droga in quelle aree sensibili, per identificare e perseguire eventuali soggetti coinvolti nelle attività di cessione e acquisto di stupefacente. I carabinieri della stazione di Martinengo, competenti per territorio, presenti oggi sul luogo delle operazioni, si sono resi pienamente disponibili all'acquisizione di qualsiasi informazione utile da parte dei cittadini, volta a sradicare il fenomeno dello spaccio di droga.