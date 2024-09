Spaccio e risse sotto le finestre. Telecamere anti-degrado tra le vie Paglia e Bonomelli

Buone notizie per i residenti di via Paglia e via Bonomelli, da anni alle prese con episodi di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, soggetti alterati dall’alcol che bloccano i portoni delle abitazioni, risse con coltelli e cocci di bottiglia e minacce di morte ai passanti. Al termine dell’incontro con il neo-costituito Comitato di via Paglia, l’assessore comunale alla Sicurezza Giacomo Angeloni ha infatti annunciato l’installazione, entro dicembre, di tre nuove telecamere nell’area (complessivamente saranno 25 i nuovi occhi elettronici in città): all’incrocio tra via Paglia e via Novelli, tra via Novelli e via Bonomelli oltre all’angolo via Novelli-piazzetta Spada, per il quale l’amministrazione comunale sta valutando la fattibilità con la questura. Le risorse sono già state stanziate. "Abbiamo tutto l’interesse ad avere le telecamere – spiega Angeloni – sia come deterrente sia per lo svolgimento delle indagini. Le telecamere sono fondamentali per un controllo interforze del territorio perché i filmati sono a disposizione anche di questura e carabinieri".

Per chi vive in via Paglia e via Bonomelli, tuttavia, la videosorveglianza non basta. "Non ci sentiamo tutelati – dicono –. Siamo alla mercé di questa gente". La paura è tale che i residenti sarebbero disposti a pagare di tasca propria per avere più sicurezza. Il comitato sta valutando diverse azioni per il futuro, come l’aggregazione in una rete di quartiere per proporre eventi che aiutino a tenere lontano il degrado. Intanto nella scorse serate equipaggi della polizia di stato della questura di Bergamo, del Reparto prevenzione crimine Lombardia di Milano e della polizia locale di Bergamo con unità cinofila hanno effettuato controlli straordinari proprio nella zona di via Paglia, via Bonomelli e via Novelli e in zona stazione ferroviaria, stazione Autolinee e stazione Teb (Tramvie elettriche bergamasche).

Sono state identificate 50 persone, di cui 16 sono risultate avere precedenti di polizia. Grazie al fiuto dell’unità antidroga, due soggetti sono stati trovati, alla stazione delle Autolinee, con addosso sostanze stupefacenti e sono stati segnalati alla Prefettura.