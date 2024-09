Accordo a tre: controlli serrati a scuole e parchi

Patto siglato tra i Comuni di Mulazzano e Galgagnano e l’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Casalmaiocco, per implementare l’attività di presidio e controllo.

Il sindaco Michael Gola e il vce Alex Dalla Bella hanno sottoscritto la convenzione che " ci consente di affidare ai carabinieri in congedo tutte le attività di controllo e presidio a ridosso dei parchi, delle scuole e aree sensibili del territorio, prestando maggiore attenzione ai momenti di entrata e uscita dei ragazzi dagli istituti scolastici del paese oltre al contrasto e alla prevenzione di condotte illecite tra le quali spaccio e consumo di sostanze stupefacenti", ha ribadito il primo cittadino.

L’effetto dell’accordo permetterà di potenziare l’azione della Polizia Locale in altre zone. "Questa importante convenzione consentirà, inoltre, un maggior controllo da parte dei vigili urban in via Pandina e nelle zone limitrofe interessate dal transito mattutino e pomeridiano di docenti, alunni e genitori. Proprio per questo, al fine di rendere più efficace tutto il progetto abbiamo deciso, dopo l’esperienza positiva del periodo estivo, di predisporre un’ordinanza, in via sperimentale, di chiusura temporanea dalle 7.45 dalle 9 del tratto di Via Roma intersezione Via Pandina fino a via Santa Maria, percorso interessato in quell’orario dall’ingresso della scuola dell’infanzia Bersani e della fermata dello scuolabus".

Infine, il presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Casalmaiocco Angelino Serra,o ha sottolineato la propria soddisfazione "di poter dare il nostro contributo su temi per noi da sempre al primo posto quali sicurezza e controllo di consumo di stupefacenti, specie nelle zone più a rischio".