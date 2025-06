Curtatone, incidente sul lavoro: 51enne si ferisce all’addome con una motosega mentre taglia una pianta

Curtatone (Mantova), 24 giugno 2025 – Incidente sul lavoro questa mattina poco prima delle 12 in viale Lombardia, a Curtatone, nel Mantovano.

Un uomo di 51 anni di nazionalità marocchina e residente a Mantova si è ferito all’addome con una motosega mentre stata tagliando una pianta secca.

L’esatta dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei tecnici del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats Val Padana intervenuti sul posto, ma da una prima ricostruzione sembra che la motosega si sia inceppata e sia poi scappata di mano all’uomo, che si è ferito.

Sul posto anche i Carabinieri di Curtatone e i sanitari del 118 che hanno trasportato il 51enne in condizioni serie all’ospedale Carlo Poma di Mantova. Non sarebbe in pericolo di vita.