Infortunio sul lavoro nel Mantovano. Operaia di 34 anni rimane incastrata con la mano mentre aspira del pomodoro da una piastra

Castelbelforte (Mantova), 27 febbraio 2025 – Infortunio sul lavoro questa notte a Castelbelforte. Intorno alle 2,30, in via Colonna 58 presso la ditta “Italpizza”, una dipendente 34enne residente a Borgo Virgilio, mentre stava aspirando del pomodoro su una piastra, si è incastrata per alcuni secondi con il braccio destro tra una parete in metallo e l’aspiratore, causandosi un lieve gonfiore alla mano e al braccio destro. La donna è stata trasportata all’Ospedale Civile di Mantova in codice verde. Sul posto i carabinieri della Stazione di San Giorgio Bigarello e personale ATS.