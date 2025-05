Giro d’Italia 2025 a Viadana: orari, percorso, strade chiuse e parcheggi

Mantova, 21 maggio 2025 – Nuova tappa per il Giro d’Italia 2025. Si tratta della dodicesima, ma è la prima di quest’anno che attraversa un territorio della Lombardia: si parte da Modena, in Emilia Romagna, per poi passare da Casalmaggiore nel Cremonese e arrivare a Viadana, nel Mantovano. Per un totale di 172 chilometri. Finita la gara giornaliera, la comitiva della maglia rosa si trasferirà in Veneto per la successiva tappa Rovigo-Vicenza del 23 maggio e tornerà in Lombardia il 28 e 29 maggio.

La tappa 12 del Giro partirà da Modena, giovedì 22 maggio, intorno alle 13.15 (anticipata dai mezzi delle società coinvolte) per concludersi a Viadana (Mantova).

I ciclisti partiranno da Modena e, attraversando varie località del Reggiano, giungeranno a Brescello per poi passare il ponte sul Po transitando per Viadana e imboccando un circuito di circa 27 chilometri che toccherà i Comuni di Sabbioneta e Casalmaggiore, con ritorno a Viadana e traguardo in viale Lombardia nei pressi dell’azienda Sadepan.

Giro d'Italia, 12esima tappa da Modena a Viadana, nel Mantovano

In occasione dell’arrivo della 12esima tappa del 108° Giro d’Italia, giovedì 22 maggio a Viadana ci saranno alcune modifiche alla viabilità cittadina, necessarie per consentire lo svolgimento in sicurezza della prestigiosa manifestazione ciclistica.

Con ordinanza dirigenziale n. 96 del 5 maggio 2025, è stato disposto il divieto di circolazione dalle 14 alle 18 del 22 maggio 2025 e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 8 alle 12 nelle seguenti vie cittadine:

Viale Lombardia

Via Villa Santa Maria

Via Giuseppe Mazzini

Via Massimo D’Azeglio

Via Circonvallazione Fosse

Largo Alcide De Gasperi

Via Sanfelice

Via Claudio Monteverdi

Via XX Settembre

Via Giuseppe Garibaldi

Via Carrobbio

Viale Kennedy

Via dei Tigli

Via delle Querce

Inoltre, sono previsti divieti e limitazioni alla sosta e al traffico veicolare anche in alcune aree parcheggio dedicate agli operatori, al personale di gara e all’organizzazione.

Nello specifico saranno in vigore i divieti elencati nella sottostante tabella:

L’Amministrazione invita “tutti i cittadini a programmare con anticipo gli spostamenti nella giornata del 22 maggio; a utilizzare modalità di trasporto alternative (a piedi o in bicicletta) per muoversi nelle aree centrali; ad utilizzare i parcheggi in via Al Ponte, piazzale Baroni e piazzale della Libertà”.

Per quanto concerne i mezzi pubblici, le corse degli autobus in partenza, il giorno 22 maggio dalle ore 13.45 alle 18 dall’autostazione degli autobus, saranno soppresse; gli studenti provenienti da Guastalla, abitualmente in arrivo al piazzale dell’autostazione degli autobus, arriveranno in via Caduti sul Lavoro.

Nella giornata del 22 maggio, sarà disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale. La chiusura riguarda esclusivamente gli istituti scolastici: le attività produttive, commerciali e artigianali non sono soggette ad alcuna chiusura obbligatoria. Le aziende decideranno autonomamente come organizzarsi rispetto allo svolgimento dell’attività lavorativa in relazione alle limitazioni viabilistiche previste.