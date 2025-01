Verso il Giro d’Italia E 2025: la scommessa si chiama Mortirolo (asfalto permettendo)

Mazzo di Valtellina (Sondrio), 16 gennaio 2025 – Il Mortirolo classico sarà una delle salite del Giro E, la kermesse riservate alle e-bike, le bici elettriche a pedalata assistita. Ma le problematiche relative alla strada del Mortirolo, nel tratto salendo da Mazzo dove Pantani ha scritto pagine epiche (comunale strettissima e pericolosa per i cicloturisti che incrociano veicoli e asfalto da rifare come denunciato da un comitato locale e dal sindaco di Mazzo Franco Saligari), non verranno risolte (il tracciato se percorso in salita non presenta grosse problematiche).

Nei giorni scorsi a Roma è stato presentato il percorso del Giro d’Italia, con la Valtellina che farà la parte della leonessa con l’arrivo di tappa a Bormio e poi la partenza del giorno dopo da Morbegno, mentre bisognerà attendere ancora un mese circa per capire quale sia il tracciato del Giro-E. Ma da indiscrezioni pare che la tappa del Giro E, organizzata parallelamente a quella del Giro “vero”, partirà da Tirano e vedrà i partecipanti inerpicarsi sul Mortirolo da Mazzo, prima di scendere verso Grosio e salire verso il traguardo di Bormio. Il tratto in questione è di 6 km, difficile ipotizzarne l’asfaltatura ex novo. “Noi di certo non possiamo permetterci questa spesa – spiega Saligari -, abbiamo tra l’alto altre strade in paese che hanno bisogno di manutenzione. Mi hanno prospettato la possibilità che si scali il Mortirolo nel Giro-E”. La questione è sul tavolo del primo cittadino.