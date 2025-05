Giro d’Italia 2025 a Sabbioneta: orari, percorso e strade chiuse

Sabbioneta (Mantova) 21 maggio – Il Giro d’Italia 2025 arriva in Lombardia. Nella 12esima tappa si parte da Modena, in Emilia Romagna, per poi passare da Casalmaggiore nel Cremonese e arrivare a Viadana, nel Mantovano. Per un totale di 172 chilometri. Finita la gara giornaliera, la comitiva della maglia rosa si trasferirà in Veneto per la successiva tappa Rovigo-Vicenza del 23 maggio e tornerà in Lombardia il 28 e 29 maggio.

La tappa 12 del Giro partirà da Modena, giovedì 22 maggio, intorno alle 13.15 (anticipata dai mezzi delle società coinvolte) per concludersi a Viadana (Mantova).

I ciclisti partiranno da Modena e, attraversando varie località del Reggiano, giungeranno a Brescello per poi passare il ponte sul Po transitando per Viadana e imboccando un circuito di circa 27 chilometri che toccherà i Comuni di Sabbioneta e Casalmaggiore, con ritorno a Viadana e traguardo in viale Lombardia nei pressi dell’azienda Sadepan.

Giro d'Italia, 12esima tappa da Modena a Viadana, nel Mantovano

In vista del passaggio del Giro d’Italia, Il Comune ha emesso un’ordinanza con le strade chiuse e i divieti da rispettare. “Si rende necessario adottare provvedimenti di chiusura di alcune importanti arterie stradali e l’istituzione di divieti di sosta nelle medesime vie ed in particolare: ­ S.P. 63 – Via Fondi e ­ S.P. ex S.S. 420 – Via Europa.

Non sarà pertanto possibile accedere con nessun tipo di veicolo (anche le biciclette) alle due vie sopra indicate provenendo da:

Arginelli (entrambe le uscite su via Europa e via Fondi)

Via Ca’ D’Amici (entrambe le uscite su via Europa e via Fondi)

Via Maffezzoli

Via Giunti (entrambe le uscite su via europa e via fondi)

Via Cantonazzo

Via Visioli

Via Piccola Atene

Via Lisca

Via Solazzi

Via Alberti

Via Fornaretto Mantovano

Via Vigoreto (sbocco su via Europa)

Via Monteverdi (sbocco su via Europa)

Via Prati.

Ad esclusione di quelli al seguito della carovana ciclistica, dei mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine, a partire da almeno due ore e mezza prima del passaggio della corsa e fino alla conclusione della manifestazione, prevista intorno alle 18.

Con ordinanza sindacale n. 30 del 14/05/2025 si è disposta la chiusura totale, per l’intera giornata del 22 maggio 2025, per impedimento all’espletamento del servizio pubblico essenziale del trasporto scolastico, delle scuole dell’Infanzia di Sabbioneta e di Breda Cisoni, della Scuola Primaria di Sabbioneta e della Scuola Secondaria di primo grado di Sabbioneta, nonché dei servizi educativi, unicamente per lo svolgimento della manifestazione ed eventi collaterali.