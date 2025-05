Poggio Ruscio, lancia una bottiglia contro la caserma dei carabinieri: denunciato

Poggio Rusco (Mantova), 15 maggio 2025 – Sabato 27 aprile sarà una data che un 40enne di Poggio Rusco, nel Mantovano, non dimenticherà facilmente. Risale a quel giorno la bravata che gli è costata una denuncia per vilipendio e getto pericoloso di cose. L’uomo, infatti, al termine della serata, non si sa se trascorsa con amici o in solitaria, ha preso una bottiglia (forse da lui svuotata in precedenza) ed è andato davanti alla caserma dei carabinieri di Poggio Rusco. Immortalato dalle telecamere di sorveglianza, con violenza ha lanciato la bottiglia verso lo stabile adibito a caserma carabinieri. La bottiglie si è infranta e lui, soddisfatto, si è allontanato dalla scena del crimine facendo una smorfia. I carabinieri, avendo sentito il botto, dovuto alla rottura della bottiglia di vetro, sono usciti dalla caserma senza notare alcuna persona. Ma grazie alla visione delle telecamere, gli stessi militari hanno individuato il soggetto. Che ora è stato denunciato.