Vengono curati in pronto soccorso e ‘ringraziano’ rubando la sedia a rotelle: due denunciati nel Mantovano

Mantova – Un furto tanto insolito quanto sconcertante ha avuto luogo presso l’ospedale di Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. Due uomini di 22 e 36 anni di nazionalità marocchina si sono resi protagonisti di un episodio che ha dell’incredibile: dopo essere stati curati e medicati al pronto soccorso, al momento delle dimissioni hanno deciso di rubare una sedia a rotelle della struttura sanitaria.

Il furto non è passato inosservato. Alcuni testimoni hanno assistito alla scena e hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile sono intervenuti tempestivamente, raccogliendo le testimonianze e avviando le indagini per identificare i responsabili.

Le ricerche non si sono protratte a lungo. I due uomini sono stati individuati poco dopo nelle vie del centro di Castiglione delle Stiviere, ancora in possesso della carrozzina rubata. L’intervento dei militari ha permesso di recuperare immediatamente la sedia a rotelle, che è stata prontamente restituita al personale sanitario del pronto soccorso.

Per i due protagonisti sono scattate le denunce per furto aggravato in concorso. L’aggravante deriva dal fatto che il reato è stato commesso all’interno di una struttura sanitaria, un luogo deputato alla cura e all'assistenza dei cittadini.