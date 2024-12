Nuova Edicola del Villaggio: Emanuele Colombo riapre l'edicola in via Leonardo da Vinci

Una edicola chiusa lascia spazio ad una edicola che apre, la si può definire così la storia del cassanese Emanuele Colombo che ha deciso di aprire la sua "Nuova Edicola del Villaggio" in via Leonardo da Vinci.

"Trovare lavoro di questi tempi è cosa difficile – spiega Colombo – più di una le esperienze fatte con contratto a termine, situazioni queste che non aiutano a pianificare un futuro. C’è stata quindi questa opportunità che ho preso al volo, anche se si tratta di un lavoro lontano dalla mia preparazione professionale ma non impossibile da affrontare, la volontà non manca di certo".

Trentasette anni con laurea magistrale in Biotecnologia Industriale, il neo imprenditore sarà affiancato nella gestione dell’edicola dal fratello Federico. "All’inizio di questa decisione – continua Emanuele – ero un po’ spaventato dalla crisi che sta portando alla chiusura di molte edicole. Non solo vendita giornali, punteremo sull’erogazione di servizi e la vendita biglietti dei mezzi pubblici, libri, giocattoli e oggettistica varia".

Un anno dopo la chiusura dell’edicola presente per 24 anni in quello stesso caseggiato di via Leonardo Da Vinci, si ritorna dunque a vendere giornali colmando un vuoto in quella attività durato 12 mesi. "Con Paolo e Marina – conclude il nuovo edicolante – ex titolari dell’edicola che ci hanno ceduto, oggi in pensione, abbiamo un ottimo rapporto. Ci stanno aiutando parecchio a muovere i primi passi in questo mondo professionale a me sconosciuto".

Arriva anche il plauso del primo cittadino Fabio Colombo per la nuova attività: "La decisione di tenere viva una realtà che favorisce la diffusione dell’informazione, resta una scelta importante per tutti quelli che amano leggere notizie sfogliando le pagine di un giornale e non quelle di un tablet. Ad Emanuele e Federico va il plauso e l’augurio da parte mia a nome di tutti i cassanesi".