Asola, una fuga di gas dalla bombola e s’incendia la cucina: marito e moglie di 79 e 84 anni gravemente ustionati La deflagrazione in un appartamento della cittadina del Mantovano da una fuga di gas causata dal tubo non correttamente sigillato, quando è stata sostituita la bombola. I coniugi ricoverati in codice giallo in ospedale